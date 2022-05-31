 В ЕС достигли договоренности по эмбарго на нефть из России | Новости из Германии об Украине | DW | 31.05.2022

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Украина

В ЕС достигли договоренности по эмбарго на нефть из России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 мая.

Глава Европейского совета Шарль Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель

На 97-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 31 мая (время московское).

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Европейский Союз не планирует обсуждать газовое эмбарго в рамках следующего пакета санкций против России за развязанную ей войну в Украине, заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. "Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета", - сообщил Нехаммер журналистам во второй день саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, отказ от российской нефти "гораздо легче компенсировать", а с газом ситуация "совершенно иная". В ночь на 31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали эмбарго более чем на две трети нефтяного импорта из РФ.

++10.55++

Часть судов, оставшихся в порту Мариуполя, "перейдут в юрисдикцию" непризнанной "Донецкой народной республики" ("ДНР"), Об этом, как передает ТАСС, заявил глава "республики" Денис Пушилин. "Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны", - сказал Пушилин. По его словам, корабли будут переименованы. Таким образом у "ДНР" появится "собственный торговый флот", сообщил Пушилин журналистам. По данным сервиса слежения за кораблями Marine Traffic, в порту оккупированного российскими войсками Мариуполя в настоящее время могут находиться несколько десятков судов различного типа. Большинство из них, согласно данным сервиса, ходят под украинским флагом.

++10.00++

После остановки экспорта электроэнергии в Литву выработка электростанций в Калининградской области сократилась на треть, пишет газета "Коммерсант". Регион производит почти в 2,5 раза больше энергии, чем потребляет: 1,9 ГВт при внутренней потребности в 819 МВт. До российского вторжения и введения санкций остальная энергия экспортировалась. Потеря доходов может быть компенсирована за счет потребителей из европейской части России и Урала. Нагрузка на них, по оценкам издания, вырастет на 500 млн рублей, что повысит цифру в счете за ЖКУ примерно на 0,1%.

++09.30++

Разведка Великобритании сообщила, что российские войска добились более значительных локальных успехов в районе Северодонецка, чем раньше, путем сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Это вынуждает Россию идти на риск в других местах на оккупированных землях, говорится в сообщении британских военных. Основные усилия сосредоточены на окружении Северодонецка и создании котла вокруг украинских сил в Луганской области. Наибольшего успеха достигла южная группировка российских войск. "Прогресс медленный, но успехи сохраняются", - пишет разведка. Чтобы оккупировать Донецкую и Луганскую области, российским войскам потребуется захватить цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр - Донецк, говорится в сообщении.

++08.30++

В результате ракетного удара по городу Славянску, нанесенного этой ночью армией РФ, три человека погибли и шесть были ранены, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Это пока не окончательные данные, уточнил Кириленко. Кроме того, по его словам, повреждены здание школы и семь многоэтажных домов.

++08.00++

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

  • На донецком направлении основные усилия российских войск сосредоточены на том, чтобы установить контроль над городом Северодонецк. Позиции ВСУ обстреливают из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО вдоль линии столкновения. В городе, а также в поселке Тошковка продолжаются бои.
  • На лиманском направлении российская армия ведет перегруппировку и готовится к наступлению. Российские войска пытались провести разведку маршрутов продвижения в районе населенного пункта Лиман, но понесли потери.
  • Также российские войска перегруппируются и готовятся к наступлению на слобожанском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях.
  • Украинская авиация нанесла удары по российским подразделениям в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В Одесской области сбита крылатая ракета Х-22.
  • Не было активных боевых действий на волынском, полесском, северском, харьковском, бессарабском и южнобужском направлениях. Там продолжались артобстрелы населенных пунктов.

++07.45++

Потери России от нефтяного эмбарго ЕС могут составить 22 млрд долларов в год, подсчитало агентство Bloomberg. Из них 12 млрд долларов – это потери от перекрытия экспорта через северную ветку нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию. Еще 10 млрд - от запрета на морской экспорт, на который приходится 75% от всего экспорта российской нефти. Эти объемы придется перенаправить в Азию, где баррель Urals сейчас идет со скидкой 34 доллара к баррелю Brent, пишет агентство. При этом Россия продолжит зарабатывать 6 млрд долларов в год на экспорте нефти в Венгрию, Чехию и Словакии, для которых сделали исключение.

++07.30++

Жертвами российской агрессии в Украине стали как минимум 8900 мирных жителей, при этом 4074 человека были убиты, 4826 - ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Как отмечается в сообщении, "большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано применением оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе применением тяжелой артиллерии и систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов".

УВКПЧ отмечает, что эти данные, приводимые по состоянию на 24 часа 29 мая, могут быть занижены, а реальное количество жертв намного больше. "Поступление информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения", - отмечается в документе. 

++07.05++

Страны Евросоюза договорились об отключении Сбербанка от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

++06.45++

Действующие против России санкции затронули 86,8 процента российских компаний, следует из "Мониторинга текущего состояния бизнеса" - доклада, который подготовил аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает "Интерфакс». Как следует из документа, 77,4% затронутых введенными санкциями компаний смогли к ним адаптироваться или рассчитывают это сделать, "а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес - полностью или частично". 67,1% опрошенных заявили, что ощущают результаты экономического спада. Лишь 10,4% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. 

++06.00++

На востоке Украины собираются максимальные боевые силы российской армии, заявил президент  Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 31 мая. По его словам, войска РФ предпринимают попытки оказывать все большее давление на украинских солдат в Донбассе. Наиболее важные цели для нападающих - это Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск и Авдеевка. Кроме того, 30 мая обстрелам подвергались также Харьков и Сумская область.

Украина готовится к массированному наступлению российских частей на центр своей оборонительной линии в Донбассе в районе Славянска и Краматорска, которые остаются крупнейшей городской агломерацией, остающейся под контролем Киева. Здесь также располагается высшее командование ВСУ на востоке страны.

++05.05++

Участники саммита ЕС поддержали озвученную ранее инициативу, цель которой - поиск способов использования замороженных активов РФ для помощи Украине. "Европейский совет поддерживает изучение вариантов, при условии их соответствия европейскому и международному праву, нацеленных, в частности, на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита. Также участники встречи в верхах выступили за скорейшее рассмотрение предложения Еврокомиссии о том, чтобы нарушение санкционного режима ЕС считалось уголовным преступлением.

++04.10++

Лидеры стран Евросоюза уделят внимание теме заявки Украины на членство в ЕС на своем саммите 23-24 июня. Об этом говорится в коммюнике внеочередного саммита Евросоюза, принятом в ночь на 31 мая: "Европейский Совет принимает ко вниманию подготовку Еврокомиссией заключений по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на июньской встрече".

Кроме этого, лидеры ЕС отметили "храбрость и решительность" народа и руководства Украины в борьбе за суверенитет, территориальную целостность и свободу страны. "Евросоюз нерушим в своем намерении помогать Украине реализовать неотъемлемое право на самозащиту от российской агрессии и строить мирное, демократическое и процветающее будущее", - говорится в заявлении саммита.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал компромисс по эмбарго российской нефти, достигнутый на саммите ЕС. "Евросоюз един, - написал Шольц в Twitter в ночь на вторник. - Мы договорились о новых жестких санкциях в отношении России". По его словам, эмбарго затронет значительную часть поставок российской нефти в Европу.

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Листинг американских депозитарных расписок (ADR) на акции "Газпрома" на Лондонской фондовой бирже и Сингапурской бирже завершается 31 мая. Во исполнение закона от 16 апреля "О внесении изменений в ФЗ "Об акционерных обществах" "Газпром" обязан расторгнуть депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon, в соответствии с которым осуществляется размещение депозитарных расписок на акции компании. Концерн подавал в правительство РФ заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но получил отказ.

Евросовет договорился о выделении Украине 9 млрд евро

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Европейский совет поддержал выделение Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом написал ее глава Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе. "Европейский совет вместе с G7 продолжит помогать Украине покрывать текущие финансовые нужды. Европейский совет готов выделить Украине 9 млрд евро. Сильная и конкретная поддержка восстановления Украины", - написал Мишель со своего личного Twitter-аккаунта. По данным источника DW в структурах ЕС, это официальное сообщение. Теперь Еврокомиссия разработает и представит формальное предложение макрофинансовой помощи, которое будут рассматривать и утверждать Совет ЕС и Европарламент.

Французская прокуратура расследует гибель журналиста в Украине

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Французская прокуратура начала расследование в связи с гибелью в Украине журналиста Фередерика Леклерк-Имхоффа. Среди прочего расследование инициировано из-за преднамеренного покушения на жизнь лица, защищенного международным правом, сообщило агентство AFP. 32-летний французский журналист погиб 30 мая неподалеку от Северодонецка, сопровождая гражданских лиц, которых эвакуировали из города. Его коллега получил легкие ранения. С начала российской агрессии французская прокуратура завела пять дел о военных преступлениях, совершенных в отношении граждан Франции в Украине.

Страны ЕС договорились о частичном эмбарго на нефть из РФ

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Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о договоренности по эмбарго на российскую нефть. Об этом он написал в Twitter во время саммита ЕС в Брюсселе. "Согласие касательно запрета на экспорт российской нефти в ЕС. Это немедленно покрывает более двух третьих нефтяного импорта из России, перерезая огромный источник финансирование ее военной машины", - написал Мишель. Как известно, около двух третьих российской нефти поставляется в ЕС танкерами, а одна треть - по нефтепроводу "Дружба".

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заверила, что скоро Франция поставит Украине новую партию гаубиц Caesar. Об этом она сказала на совместном брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве. "Недавно Президент Республики подтвердил на запрос Президента Зеленского готовность продолжать нашу помощь в военном плане. Скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать сотрудничество", - сказала она. Министр дала понять, что поставки оружия будут в ближайшие недели.

Хроника событий 30 мая 14.00 - 23.59 >>>

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  • Мужчина роет могилу лопатой во дворе дома на окраине Мариуполя, 29 марта 2022 года

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    Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

  • Раненный трехлетний ребенок по имени Дима из Мариуполя в больнице Запорожья, фото 29 марта 2022 года

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    За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

  • Вывоз силами армии РФ военнопленных ВСУ, державших оборону на Азовстали в Мариуполе, 16 мая 2022 года

    Три месяца войны в Украине

    Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Три месяца войны в Украине

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

  • Эксгумация

    Три месяца войны в Украине

    Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

  • На фото самоходная гаубица Гвоздика РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком. Фото 19 марта 2022 года

    Три месяца войны в Украине

    После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

  • На фото 27 февраля: военнослужащие ВСУ в Северодонецке, к которому вплотную приблизились российские военные.

    Три месяца войны в Украине

    К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Три месяца войны в Украине

    Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

  • Фото с акции в Берлине 27 февраля в знак протеста против войны РФ с Украиной, на которой собрались десятки тысяч человек.

    Три месяца войны в Украине

    С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек.

    Автор: Михаил Бушуев


 

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