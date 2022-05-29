Критикам Кремля будет легче получить убежище в Германии

На 96-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 30 мая (время московское).

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Заместитель главы комитета по обороне в бундестаге Хеннинг Отте (Henning Otte) из Христианско-демократического союза (ХДС) критикует телефонные переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) с президентом России Владимиром Путиным. Он не усматривает, что эти телефонные разговоры с Путиным "приносят какой-либо успех", - заявил политик изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, он бы предпочел, чтобы вместо этого Шольц разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В последний раз состоявшиеся в субботу телефонные переговоры Шольца с Путиным при участии президента Франции Эмманюэля Макрона продолжались 80 минут.

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С начала российского вторжения в Украину, Германия заморозила активы российских олигархов на немецких счетах на сумму без малого 143 млн евро. По состоянию на 23 мая у российских компаний и учреждений в соответствии с законодательством ЕС было конфисковано в общей сложности 142 990 409,35 евро, сообщает газета Bild со ссылкой на сведения министерства финансов ФРГ. Соответственно сумма конфискованных активов на конец февраля вскоре после начала войны составляла 342 000 евро. К 21 марта немецкие финансовые учреждения сообщили Бундесбанку о заморозке активов олигархов на неполные 95 млн евро.

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Министерство иностранных дел ФРГ, министерство внутренних дел ФРГ и уполномоченный правительства по вопросам культуры и СМИ согласовали критерии для ускоренной процедуры предоставления вида на жительство в Германии находящихся в оппозиции к Кремлю лиц, которым угрожает особая опасность в России. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщают издания группы Funke. Такие люди смогут без бюрократических проволочек получить разрешение на более длительное пребывание в Германии, а не как раньше только ограниченную на срок не более 90 дней шенгенскую визу. В группу потенциальных соискателей убежища, представляемого в сжатые сроки, могут быть включены правозащитники, представители оппозиции, сотрудники правозащитных организаций, ученые, журналисты.

Хроника событий 29 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 мая 00.00 - 13.59 >>>

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