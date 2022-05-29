Прага планирует дополнительно поставить Украине вооружение

На 95-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 29 мая (время московское).

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Постоянные представители государств-членов ЕС не договорились на своем заседании вечером в воскресенье о шестом пакете санкций в отношении России за ее войну против Украины из-за вопроса нефтяного эмбарго. Комитет постпредов опять обсудит этот вопрос утром в понедельник, перед внеочередным саммитом ЕС, который начнется во второй половине дня. Встреча в верхах запланирована на два дня - 30 и 31 мая. "Что я увидел в комнате (заседания постоянных представителей. - Ред.) - это намерение всех государств-членов ЕС работать над запретом поставок российской нефти на европейские рынки. Вопрос, как это сделать и как позаботиться о национальных особенностях, ведь некоторые государства ЕС более зависимы от нее, чем другие", - отметил высокопоставленный источник DW в структурах ЕС.

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Украинская армия подорвала дамбу на водохранилище в районе Горловки в непризнанной "ДНР", уровень воды падает, сообщил глава администрации города Иван Приходько. По его словам, по неподтвержденным данным, был подорван один из щитов дамбы на плотине в Райгородке.

Лавров: Безусловный приоритет для России - освобождение "ДНР" и "ЛНР"

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Безусловным приоритетом для России остается освобождение признанных РФ "ДНР" и "ЛНР", жители других территорий Украины должны будут сами определить свое будущее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1. Российский министр указал: "Очевидная задача - "отодвинуть" украинскую армию и "батальоны" за пределы Донецкой и Луганской областей... По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей".

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Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей. Об этом президент Украины заявил в своем вечернем видеообращении.

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Kalush Orchestra продали с аукциона статуэтку победителя "Евровидения" - хрустальный микрофон - за 900 тысяч долларов, сообщается в Telegram-канале украинского коллектива. Деньги планируют потратить на покупку беспилотников PD-2 для Вооруженных сил Украины.

Генштаб ВСУ сообщает о наступлении российских войск

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По данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают прилагать усилия для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей. "Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской областей и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря", - говорится в вечерней сводке Генштаба.

Самые активные боевые действия, как сообщается, идут на северодонецком, бахмутском и кураховском направлениях. "Основная цель врага - оцепление наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей. Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу", - отмечает украинское командование.

Силы обороны Украины по данным на утро 29 мая уничтожили 150 российских военных и восемь танков, доведя общее количество потерь агрессора в живой силе с 24 февраля до 30 150 человек, сообщил Генштаб. Кроме того, украинская армия подбила еще 12 бронированных машин, три артиллерийские системы, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Отмечается, что наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении.

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Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.

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Германия предоставит Украине 1 миллиард евро грантовой помощи, заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) по итогам встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Прага планирует дополнительно поставить Украине вооружение

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Чехия намерена в ближайшее время отправить Украине дополнительные вооружения на сумму 600 - 700 млн крон (в пересчете около 24-28 млн евро), заявила министр обороны Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения. "Очень важно, чтобы помощь была непрерывной", - подчеркнула она, отметив, что с начала российского вторжения Киеву уже поставлены вооружения на сумму более 140 миллионов евро. Подтвердив, что среди поставок было и тяжелое вооружение, она не сообщила подробностей "по соображениям безопасности". По сообщениям СМИ, среди прочего Украине были поставлены танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, гаубицы "Дана", а также, возможно, боевые вертолеты советского типа Ми-24.

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Через несколько часов после визита президента Зеленского в Харькове прогремели несколько взрывов, сообщает корреспондент Reuters. На северо-востоке города было видно облако черного дыма.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество гражданских жертв в результате войны в десятки раз превышает жертвы среди украинских военных. "Это доказывает то, что российская армия и Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", - сказал Шмигаль в интервью украинской службе BBC. Он также указал, что из-за российского вторжения не работает около 35 процентов экономики Украины, а по некоторым оценкам - до 50 процентов. Прогноз падения ВВП, по словам премьера, также составляет 30-50 процентов.

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Украинская армия получила от Варшавы 18 самоходных гаубиц Krab, передает Polskie Radio, отмечая, что Польша обучила работе с этим вооружением около ста украинских артиллеристов.

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Жители Литвы собрали пожертвования более чем на пять миллионов евро на приобретение боевого беспилотника для украинской армии. Общественная кампания по сбору средств длилась всего три с половиной дня и закончилась вечером 28 мая. "Возможно, впервые в истории граждане одного государства могут купить такое тяжелое оружие и подарить его другому государству", - сказал инициатор кампании по сбору средств, сотрудник интернет-телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. По словам организаторов акции, теперь деньги будут переданы Министерству обороны Литвы, которое должно купить беспилотник и боеприпасы к нему. Министр обороны Арвидас Анушаускас объявил сегодня, что его заместитель отправится в Турцию на следующей неделе, чтобы подписать предварительный заказ.

Зеленский впервые с начала войны посетил Восточную Украину

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Владимир Зеленский вручает в Харькове награды военнослужащим

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских вооруженных сил в Харьковской области. В Офисе главы государства сообщили, что он ознакомился с оперативной обстановкой, пообщался с защитниками Украины и вручил им государственные награды и ценные подарки. "Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя!" - приводит слова Зеленского его пресс-служба. Это первый визит украинского президента в восточные области страны после начала войны.

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Во избежание ареста своих яхт российские бизнесмены начали активно скрывать их местонахождение, отключая систему идентификации, пишет британская газета The Observer. Издание сообщает, что шесть суперъяхт, связанных с попавшими под санкции в Великобритании российскими миллиардерами, исчезли с глобальных карт отслеживания, используемых для определения местонахождения морских судов. В их числе - суда, которые имеют отношение к Олегу Дерипаске, Вагиту Алекперову, Андрею Мельниченко, Игорю Кесаеву, Андрею Гурьеву и владельцу ММК Виктору Рашникову.

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Сербия продолжит закупать у России газ по "чрезвычайно выгодному" тарифу. Об этом, как рассказал сербский президент Александар Вучич, он договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, срок нового контракта составит три года, а не несколько месяцев, как раньше. Срок действующего до сих пор договора на поставку Сербии российского газа истекает во вторник, 31 мая.

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Из-за того, что в результате обстрелов было прервано электроснабжение нескольких населенных пунктов и шахт в Донецкой области, на поверхность не могут подняться 115 горняков - 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой", сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Из-за отключения электричества прекращена подача воды от фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды", – говорится в сообщении. Кириленко отметил, что в условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды неизбежны, поэтому он вновь призвал всех местных жителей эвакуироваться.

Турция не дает согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Несмотря на прошедшие на этой неделе переговоры Турции с представителями Швеции и Финляндии, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему отказывается дать согласие на расширение НАТО. Пока он стоит во главе турецкого государства, Анкара "не может сказать "да" вступлению в НАТО стран, поддерживающих террор", приводит слова Эрдогана государственное агентство Anadolu. По его словам, переговоры с Хельсинки и Стокгольмом прошли 25 мая не так, как ожидалось; страны не предприняли ожидаемых властями Турции шагов в борьбе с терроризмом.

Эрдоган также заявил, что намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентами Украины и России.

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В порту Мариуполя вторые сутки происходит погрузка принадлежащей Украине рулонной стали на российское грузовое судно, зашедшее в порт накануне, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, судно класса "Славутич" приписано к порту Ростова-на-Дону. "Очередной факт официального мародерства Россией как государством. Уже даже никто не прячется", - написал Андрющенко.

Омбудсмен Украины заявила о пытках украинских военных в российском плену

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Плененные в Мариуполе украинские военнослужащие

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова рассказала о пытках, угрозах казни и принуждении к сотрудничеству вывезенных в Россию жителей Мариуполя. По ее словам, по меньшей мере 10 процентов не проходящих фильтрацию горожан признаются властями РФ "опасными для российского режима". Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Оленевка Донецкой области, или же везут в тюрьму в Донецке.

Денисова указала, ссылаясь на рассказы освобожденных из плена, что во время этапирования из Мариуполя украинским военным заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешки, связывали руки веревками, а в плену пытали - "угрожали убийством, избивали и унижали". По ее словам, с особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил и бойцам отряда "Азов". Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили, пытали электротоком, избивали ногами, рассказала Денисова.

Хроника событий 29 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 мая 14.00 - 23.59 >>>

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