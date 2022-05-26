Лукашенко создает оперативное командование войсками на границе с Украиной

Правитель Беларуси Александр Лукашенко приказал немедленно создать оперативное командование вооруженных сил страны на южном направлении - на границе с Украиной. Об этом сообщило в четверг, 26 мая, государственное агентство "БелТА". По словам Лукашенко, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное. Он также распорядился отправить к украинской границе, не дожидаясь создания нового оперативного командования, новые армейские подразделения , чтобы белорусские военные "получали опыт".



В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов сообщил, что в Беларуси совершена переброска пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет "Искандер" в район Лунинец Брестской области. "Не исключается их вовлечение в поражение военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны", - сказал Громов.

Между тем в четверг в Беларуси у границ Польши и Украины начались военные учения. Председатель исполкома Бреста Александр Рогачук назвал их "очередным этапом проверки сил реагирования" и заявил, что в ходе маневров будут отработаны "действия десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды". Рогачук также сообщил, что подразделения продолжат учения на полигоне Брестский, который расположен в 40 км от границы Украины и примерно в 30 км - от границы с Польшей.

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