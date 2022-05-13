Глава ведомства канцлера: Эмбарго на газ из РФ не остановит войну

Без поддержки Соединенных Штатов и других партнеров по НАТО Германия не сможет защитить себя от России. Такое мнение высказал глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) в эксклюзивном интервью DW 11 мая на полях "Мюнхенской встречи лидеров". Munich Leaders Meeting, MLM - мероприятие, организованное в Вашингтоне Мюнхенской конференцией по безопасности.

Отвечая на вопрос о том, насколько важны США для Германии в нынешней ситуации, на фоне войны России против Украины, и способна ли ФРГ защитить себя от России и без помощи Вашингтона, Шмидт, имеющий также ранг министра по особым поручениям, заявил: "Нет. Но именно поэтому мы и состоим в альянсе, в НАТО - и конечно, США особенно важны и для Германии, и для Европы, и для НАТО. Именно поэтому мы ведем такую тесную и успешную совместную работу. Ведь только будучи альянсом из сильных партнеров мы можем отстоять свои интересы в этом мире".

Надежность энергопоставок

Важная тема, оказавшаяся на повестке дня из-за войны России против Украины, - надежность будущих энергопоставок.

Вольфганг Шмидт

Еще до начала российского вторжения в соседнее государство Германия, как и некоторые другие европейские страны, поставила себе цель постепенно отказаться от ископаемых источников энергии, говорит Шмидт. Однако не следует забывать о ситуации в других регионах, продолжает он: "Если мы перекроем российский газ, который течет по трубам преимущественно с востока на запад, это будет иметь колоссальные последствия для остального мира. Например, производство удобрений идет с использованием газа. Так что, если российский газ в один момент больше не будет доступен на рынке, многие страны, в том числе за пределами Европы, столкнутся с далекоидущими последствиями. Думаю, об этом забывать не стоит ".

Уже сегодня Германия существенно сократила свою зависимость от российского газа, которая до начала войны в Украине составляла 55%, напоминает Шмидт. "Однако другие страны Европейского Союза зависят от российского газа гораздо сильнее. (…) Эта проблема касается всего мира, - аргументирует он. - Если российский газ будет недоступен на мировом рынке, поскольку он больше не сможет поступать в Европу по существующим трубопроводам, его нельзя будет просто перенаправить. Существует не так много трубопроводов, которые идут в Китай, или мощностей для сжижения газа, чтобы он был достаточен на мировом рынке в виде СПГ. Газ просто станет недоступен. Это приведет к тому, что цены на газ в целом вырастут. Возможно, Германия или Европа могут себе это позволить, но многие другие страны - нет".

Нынешняя ситуация наглядно демонстрирует, что "взаимная зависимость от газа - реальность, которая существует и в Украине", уверен Шмидт: "Ведь российский газ течет по трубопроводу через Украину, когда Россия ведет войну против Украины, а Украина обороняется от этого вторжения военными средствами. В это время российский газ течет по украинским трубам, а российская газовая компания каждый день платит Украине за транзит".

Доходы от продажи газа и финансирование войны

С точки зрения Шмидта, мнение о том, что, продолжая покупать российский газ, Германия по-сути финансирует войну против Украины, является не совсем корректным. "Во-первых, у Российской Федерации имеются очень большие резервы иностранной валюты в Центральном банке. При помощи санкций мы заморозили большую часть этих средств - к деньгам, которые находятся за границей, у них (российских властей. - Ред.) доступа нет. И все же президент Путин с 2014 года принимал меры к тому, чтобы его экономика становилась все более независимой", - говорит он.

Кроме того, текущие расходы на войну оплачиваются, в том числе, в рублях, полученных от продажи производимого в России оружия, напоминает Шмидт. "А рубли он (Владимир Путин. - Ред.) может печатать бесконечно. Это увеличивает инфляцию, однако тут он не зависит от доходов от нефти или газа", - констатирует собеседник DW.

Нехватка продовольствия в мире

Между тем возможные перебои с поставками газа на мировые рынки и рост цен на голубое топливо - не единственная проблема, вставшая особенно остро в связи с войной в Украине. Большое беспокойство ряда стран, прежде всего Индии, а также государств в Латинской Америке и Африке, по словам Шмидта, вызывает и снабжение их продовольствием и удобрениями.

В конце июня в баварских Альпах пройдет саммит G7, на котором будут обсуждаться и эти вопросы. Германия, являющаяся с января 2022 года председателем "большой семерки", пригласила на мероприятие Индию, Индонезию, ЮАР и Сенегал в качестве гостей, и, как подтвердил Вольфганг Шмидт во время интервью, приглашение было принято.

Индия, ЮАР и Сенегал были в числе участников Генассамблеи ООН, которые в марте 2022 года отказались поддержать резолюцию, осуждающую действия России против Украины. Однако, приглашая их на саммит G7, Берлин вовсе не ставил себе задачу убедить эти страны занять прозападную позицию, подчеркивает министр: "Дело не в том, что кого-то хотят в чем-то убедить. Суть в том, что нужно обсудить на равных сложившуюся в мире ситуацию".

Напомнив слова канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о том, что после нападения России на Украину в мире произошла "смена эпох", Шмидт указал: "Именно это мы переживаем сейчас: одна страна не чувствует себя приверженной международному праву, тому, что международное сообщество выстроило после окончания Второй мировой войны в 1945 году, с ООН, с ОБСЕ, - все это было проигнорировано одним президентом и одной страной. У этого есть последствия. Как сообщество государств будет реагировать, нужно обсуждать друг с другом. Одно-единственное государство или объединение государств, такое, как G7, не может просто доводить такие вещи до сведения других. Именно об этом нужно будет говорить и, в том числе, обсудить последствия (войны РФ против Украины для мирового сообщества. - Ред.)".

"Война демократий против автократий"

Комментируя слова президента США Джо Байдена, что война России против Украины - это "война демократий против автократий", глава ведомства федерального канцлера указал: "Думаю, что это и внутриамериканская дискуссия. Полагаю, что правильно было бы говорить, что мы имеем дело с альянсом стран, выступающих за многополярные отношения, - государствами, которые считают правильным мировой порядок, основанный на правилах и правовых нормах. И есть одна страна, которая выступает против этого, и это Россия. Если посмотреть, какие государства действительно на стороне России, то это такие государства, как Северная Корея, Сирия, Венесуэла. И главное тут - что они не считают верным порядок, основанный на правовых нормах и правилах. Я считаю, что именно эта тема является главной причиной разногласий на данный момент".

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