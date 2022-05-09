Война в Украине - 12.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Спектакль для детей в бомбоубежище в Одессе. Далее в фотохронике войны в Украине от 12 мая - разрушения в Харькове и соседних районах, мощный взрыв на заводе "Азовсталь", беженцы в городе Запорожье, свидетельства продолжающейся войны в киевском музее, свежий хлеб для армии и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Разрушенные частные дома в селе Ольховка Харьковской области.
Жительница села Ольховка Харьковской области Татьяна Почивала около руин своего дома.
Жители Харькова в северной части города везут сумки на велосипедах по дороге, усыпанной обломками и кусками земли после обстрелов.
Эксгумация тел мирных жителей, погибших в селе Степаки под Харьковом в результате российских бомбардировок.
Волонтеры в селе Степаки под Харьковом несут тело погибшего человека после эксгумации.
Мощный взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где в подземных убежищах продолжают держать оборону украинские защитники этого почти полностью оккупированного города.
Что осталось от завода... Судьба украинских солдат в Мариуполе находится в центре внимания в Украине и за рубежом. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".
Город Запорожье в последние недели стал одним из важнейших центров, куда прибывают люди из охваченных боевыми действиями или временно оккупированных соседних регионов страны.
Каждый день по каналам информационных агентств из Запорожья поступает много фотографий. Вот еще один такой снимок и несколько других… Эвакуированный житель Мариуполя после долгого пути.
Автомобиль волонтеров, помогающих людям из восточных регионов Украины добираться до Запорожья. С начала войны беженцами стали 11 миллионов человек, из них 7,7 миллиона человек - внутри страны.
Дети только что прибывшие в центр для внутренних беженцев в Запорожье из города Пологи Запорожской области.
Люди с собакой в автобусе ждут эвакуации из города Лиман в Донецкой области.
Похороны украинского военнослужащего в родном селе Кульчица Львовской области. Петр Саракуло погиб пятого мая во время боя в Донецкой области.
Иосиф Аримафейский со следами от застрявшего осколка российской мины. Несколько дней назад в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли первую выставку, посвященную войне России против Украины. На этой и пяти следующих фотографиях - некоторые экспонаты выставки "Украина - распятие".
"Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны", - говорится в сообщении музея. Российский военный автомобильный знак и военная экипировка - экспонаты выставки.
Российские военные нашивки в одной из музейных витрин в Киеве. Подготовка выставки была начата в конце марта - после освобождения Киевской и Черниговской областей.
Обувь российских военных в форме звезды. Для сбора экспонатов сотрудники музея побывали в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, Макарове и других местах, находившихся во временной российской оккупации.
Частью экспозиции, размещенной в залах монумента Родина-мать, также стали части ракет и других боеприпасов. По оценкам разных международных экспертов, каждый день на войну против Украины Россия тратит от 223,5 млн до 500 млн долларов США - в зависимости от методик подсчета.
Детские рисунки из бомбоубежища в Гостомеле под Киевом, в котором жители провели около одного месяца во время боевых действий и попыток захватить столицу.
Хлеб для солдат - украинских солдат, защищающих свою страну. Свежие фотографии аппетитного хлеба из села Старые Богородчаны Ивано-Франковской области…
Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.
Сотрудники пожарно-спасательной службы в Праге собирают большие палатки и монтируют санитарные узлы для беженцев из Украины, которые сейчас временно находятся на вокзале. В пригородном районе Прага-Троя разместят 150 человек.
Люди из Украины на Центральном вокзале в Праге. На данный момент Чехия приняла уже около 300 тысяч беженцев из этой страны.
Дети из Украины на вокзале в Праге. Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на один год.
Завершающая фотография этой хроники военного времени на сегодня. Катя (имя изменено) из Украины - 18 лет, 39 неделя беременности. Сейчас находится в центре для беженцев в румынском городе Яссы.
Спектакль для детей в бомбоубежище в Одессе. Далее в фотохронике войны в Украине от 12 мая - разрушения в Харькове и соседних районах, мощный взрыв на заводе "Азовсталь", беженцы в городе Запорожье, свидетельства продолжающейся войны в киевском музее, свежий хлеб для армии и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Разрушенные частные дома в селе Ольховка Харьковской области.
Жительница села Ольховка Харьковской области Татьяна Почивала около руин своего дома.
Жители Харькова в северной части города везут сумки на велосипедах по дороге, усыпанной обломками и кусками земли после обстрелов.
Эксгумация тел мирных жителей, погибших в селе Степаки под Харьковом в результате российских бомбардировок.
Волонтеры в селе Степаки под Харьковом несут тело погибшего человека после эксгумации.
Мощный взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где в подземных убежищах продолжают держать оборону украинские защитники этого почти полностью оккупированного города.
Что осталось от завода... Судьба украинских солдат в Мариуполе находится в центре внимания в Украине и за рубежом. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".
Город Запорожье в последние недели стал одним из важнейших центров, куда прибывают люди из охваченных боевыми действиями или временно оккупированных соседних регионов страны.
Каждый день по каналам информационных агентств из Запорожья поступает много фотографий. Вот еще один такой снимок и несколько других… Эвакуированный житель Мариуполя после долгого пути.
Автомобиль волонтеров, помогающих людям из восточных регионов Украины добираться до Запорожья. С начала войны беженцами стали 11 миллионов человек, из них 7,7 миллиона человек - внутри страны.
Дети только что прибывшие в центр для внутренних беженцев в Запорожье из города Пологи Запорожской области.
Люди с собакой в автобусе ждут эвакуации из города Лиман в Донецкой области.
Похороны украинского военнослужащего в родном селе Кульчица Львовской области. Петр Саракуло погиб пятого мая во время боя в Донецкой области.
Иосиф Аримафейский со следами от застрявшего осколка российской мины. Несколько дней назад в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли первую выставку, посвященную войне России против Украины. На этой и пяти следующих фотографиях - некоторые экспонаты выставки "Украина - распятие".
"Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны", - говорится в сообщении музея. Российский военный автомобильный знак и военная экипировка - экспонаты выставки.
Российские военные нашивки в одной из музейных витрин в Киеве. Подготовка выставки была начата в конце марта - после освобождения Киевской и Черниговской областей.
Обувь российских военных в форме звезды. Для сбора экспонатов сотрудники музея побывали в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, Макарове и других местах, находившихся во временной российской оккупации.
Частью экспозиции, размещенной в залах монумента Родина-мать, также стали части ракет и других боеприпасов. По оценкам разных международных экспертов, каждый день на войну против Украины Россия тратит от 223,5 млн до 500 млн долларов США - в зависимости от методик подсчета.
Детские рисунки из бомбоубежища в Гостомеле под Киевом, в котором жители провели около одного месяца во время боевых действий и попыток захватить столицу.
Хлеб для солдат - украинских солдат, защищающих свою страну. Свежие фотографии аппетитного хлеба из села Старые Богородчаны Ивано-Франковской области…
Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.
Сотрудники пожарно-спасательной службы в Праге собирают большие палатки и монтируют санитарные узлы для беженцев из Украины, которые сейчас временно находятся на вокзале. В пригородном районе Прага-Троя разместят 150 человек.
Люди из Украины на Центральном вокзале в Праге. На данный момент Чехия приняла уже около 300 тысяч беженцев из этой страны.
Дети из Украины на вокзале в Праге. Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на один год.
Завершающая фотография этой хроники военного времени на сегодня. Катя (имя изменено) из Украины - 18 лет, 39 неделя беременности. Сейчас находится в центре для беженцев в румынском городе Яссы.