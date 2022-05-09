 Война в Украине - 12.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.05.2022

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Украина

Война в Украине - 12.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Одесса, 7 мая

    Спектакль для детей в бомбоубежище в Одессе. Далее в фотохронике войны в Украине от 12 мая - разрушения в Харькове и соседних районах, мощный взрыв на заводе "Азовсталь", беженцы в городе Запорожье, свидетельства продолжающейся войны в киевском музее, свежий хлеб для армии и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ольховка, 11 мая

    Разрушенные частные дома в селе Ольховка Харьковской области.

  • Ольховка, 11 мая

    Жительница села Ольховка Харьковской области Татьяна Почивала около руин своего дома.

  • Харьков, 11 мая

    Жители Харькова в северной части города везут сумки на велосипедах по дороге, усыпанной обломками и кусками земли после обстрелов.

  • Степаки, 11 мая

    Эксгумация тел мирных жителей, погибших в селе Степаки под Харьковом в результате российских бомбардировок.

  • Степаки, 11 мая

    Волонтеры в селе Степаки под Харьковом несут тело погибшего человека после эксгумации.

  • Мариуполь, 11 мая

    Мощный взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где в подземных убежищах продолжают держать оборону украинские защитники этого почти полностью оккупированного города.

  • Мариуполь, 11 мая

    Что осталось от завода... Судьба украинских солдат в Мариуполе находится в центре внимания в Украине и за рубежом. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Запорожье, 11 мая

    Город Запорожье в последние недели стал одним из важнейших центров, куда прибывают люди из охваченных боевыми действиями или временно оккупированных соседних регионов страны.

  • Запорожье, 11 мая

    Каждый день по каналам информационных агентств из Запорожья поступает много фотографий. Вот еще один такой снимок и несколько других… Эвакуированный житель Мариуполя после долгого пути.

  • Запорожье, 11 мая

    Автомобиль волонтеров, помогающих людям из восточных регионов Украины добираться до Запорожья. С начала войны беженцами стали 11 миллионов человек, из них 7,7 миллиона человек - внутри страны.

  • Запорожье, 11 мая

    Дети только что прибывшие в центр для внутренних беженцев в Запорожье из города Пологи Запорожской области.

  • Запорожье, 11 мая

    Люди с собакой в автобусе ждут эвакуации из города Лиман в Донецкой области.

  • Кульчица, 11 мая

    Похороны украинского военнослужащего в родном селе Кульчица Львовской области. Петр Саракуло погиб пятого мая во время боя в Донецкой области.

  • Киев, 10 мая

    Иосиф Аримафейский со следами от застрявшего осколка российской мины. Несколько дней назад в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли первую выставку, посвященную войне России против Украины. На этой и пяти следующих фотографиях - некоторые экспонаты выставки "Украина - распятие".

  • Киев, 10 мая

    "Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны", - говорится в сообщении музея. Российский военный автомобильный знак и военная экипировка - экспонаты выставки.

  • Киев, 10 марта

    Российские военные нашивки в одной из музейных витрин в Киеве. Подготовка выставки была начата в конце марта - после освобождения Киевской и Черниговской областей.

  • Киев, 10 мая

    Обувь российских военных в форме звезды. Для сбора экспонатов сотрудники музея побывали в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, Макарове и других местах, находившихся во временной российской оккупации.

  • Киев, 10 мая

    Частью экспозиции, размещенной в залах монумента Родина-мать, также стали части ракет и других боеприпасов. По оценкам разных международных экспертов, каждый день на войну против Украины Россия тратит от 223,5 млн до 500 млн долларов США - в зависимости от методик подсчета.

  • Киев, 10 мая

    Детские рисунки из бомбоубежища в Гостомеле под Киевом, в котором жители провели около одного месяца во время боевых действий и попыток захватить столицу.

  • Старые Богородчаны, 10 мая

    Хлеб для солдат - украинских солдат, защищающих свою страну. Свежие фотографии аппетитного хлеба из села Старые Богородчаны Ивано-Франковской области…

  • Старые Богородчаны, 10 мая

    Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.

  • Прага, 11 мая

    Сотрудники пожарно-спасательной службы в Праге собирают большие палатки и монтируют санитарные узлы для беженцев из Украины, которые сейчас временно находятся на вокзале. В пригородном районе Прага-Троя разместят 150 человек.

  • Прага, 11 мая

    Люди из Украины на Центральном вокзале в Праге. На данный момент Чехия приняла уже около 300 тысяч беженцев из этой страны.

  • Прага, 11 мая

    Дети из Украины на вокзале в Праге. Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на один год.

  • Яссы, 11 мая

    Завершающая фотография этой хроники военного времени на сегодня. Катя (имя изменено) из Украины - 18 лет, 39 неделя беременности. Сейчас находится в центре для беженцев в румынском городе Яссы.


  • Одесса, 7 мая

    Спектакль для детей в бомбоубежище в Одессе. Далее в фотохронике войны в Украине от 12 мая - разрушения в Харькове и соседних районах, мощный взрыв на заводе "Азовсталь", беженцы в городе Запорожье, свидетельства продолжающейся войны в киевском музее, свежий хлеб для армии и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ольховка, 11 мая

    Разрушенные частные дома в селе Ольховка Харьковской области.

  • Ольховка, 11 мая

    Жительница села Ольховка Харьковской области Татьяна Почивала около руин своего дома.

  • Харьков, 11 мая

    Жители Харькова в северной части города везут сумки на велосипедах по дороге, усыпанной обломками и кусками земли после обстрелов.

  • Степаки, 11 мая

    Эксгумация тел мирных жителей, погибших в селе Степаки под Харьковом в результате российских бомбардировок.

  • Степаки, 11 мая

    Волонтеры в селе Степаки под Харьковом несут тело погибшего человека после эксгумации.

  • Мариуполь, 11 мая

    Мощный взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где в подземных убежищах продолжают держать оборону украинские защитники этого почти полностью оккупированного города.

  • Мариуполь, 11 мая

    Что осталось от завода... Судьба украинских солдат в Мариуполе находится в центре внимания в Украине и за рубежом. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Запорожье, 11 мая

    Город Запорожье в последние недели стал одним из важнейших центров, куда прибывают люди из охваченных боевыми действиями или временно оккупированных соседних регионов страны.

  • Запорожье, 11 мая

    Каждый день по каналам информационных агентств из Запорожья поступает много фотографий. Вот еще один такой снимок и несколько других… Эвакуированный житель Мариуполя после долгого пути.

  • Запорожье, 11 мая

    Автомобиль волонтеров, помогающих людям из восточных регионов Украины добираться до Запорожья. С начала войны беженцами стали 11 миллионов человек, из них 7,7 миллиона человек - внутри страны.

  • Запорожье, 11 мая

    Дети только что прибывшие в центр для внутренних беженцев в Запорожье из города Пологи Запорожской области.

  • Запорожье, 11 мая

    Люди с собакой в автобусе ждут эвакуации из города Лиман в Донецкой области.

  • Кульчица, 11 мая

    Похороны украинского военнослужащего в родном селе Кульчица Львовской области. Петр Саракуло погиб пятого мая во время боя в Донецкой области.

  • Киев, 10 мая

    Иосиф Аримафейский со следами от застрявшего осколка российской мины. Несколько дней назад в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли первую выставку, посвященную войне России против Украины. На этой и пяти следующих фотографиях - некоторые экспонаты выставки "Украина - распятие".

  • Киев, 10 мая

    "Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны", - говорится в сообщении музея. Российский военный автомобильный знак и военная экипировка - экспонаты выставки.

  • Киев, 10 марта

    Российские военные нашивки в одной из музейных витрин в Киеве. Подготовка выставки была начата в конце марта - после освобождения Киевской и Черниговской областей.

  • Киев, 10 мая

    Обувь российских военных в форме звезды. Для сбора экспонатов сотрудники музея побывали в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, Макарове и других местах, находившихся во временной российской оккупации.

  • Киев, 10 мая

    Частью экспозиции, размещенной в залах монумента Родина-мать, также стали части ракет и других боеприпасов. По оценкам разных международных экспертов, каждый день на войну против Украины Россия тратит от 223,5 млн до 500 млн долларов США - в зависимости от методик подсчета.

  • Киев, 10 мая

    Детские рисунки из бомбоубежища в Гостомеле под Киевом, в котором жители провели около одного месяца во время боевых действий и попыток захватить столицу.

  • Старые Богородчаны, 10 мая

    Хлеб для солдат - украинских солдат, защищающих свою страну. Свежие фотографии аппетитного хлеба из села Старые Богородчаны Ивано-Франковской области…

  • Старые Богородчаны, 10 мая

    Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.

  • Прага, 11 мая

    Сотрудники пожарно-спасательной службы в Праге собирают большие палатки и монтируют санитарные узлы для беженцев из Украины, которые сейчас временно находятся на вокзале. В пригородном районе Прага-Троя разместят 150 человек.

  • Прага, 11 мая

    Люди из Украины на Центральном вокзале в Праге. На данный момент Чехия приняла уже около 300 тысяч беженцев из этой страны.

  • Прага, 11 мая

    Дети из Украины на вокзале в Праге. Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на один год.

  • Яссы, 11 мая

    Завершающая фотография этой хроники военного времени на сегодня. Катя (имя изменено) из Украины - 18 лет, 39 неделя беременности. Сейчас находится в центре для беженцев в румынском городе Яссы.


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