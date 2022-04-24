Украина предложила России провести переговоры у стен "Азовстали"

На 61-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 25 апреля (время московское).

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Украинские военнослужащие в воскресенье отразили 7 атак противника в Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС) на странице в социальной сети Facebook. Кроме того, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника, указывается далее. По данным ООС, подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Украина обратилась к России с предложением провести специальный раунд переговоров у стен "Азовстали" в Мариуполе. Информацию об этом обнародовал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Мы вызвали наших российских визави на переговоры, чтобы договориться о немедленном Пасхальном прекращении огня, предоставлении гуманитарных коридоров и освобождении или обмене наших военных на всех военнопленных Российской Федерации", - заявил Арестович. Согласно его сведениям, ответа от российской стороны пока не последовало. В целом ситуация в Мариуполе остается очень сложной, отметил Арестович. По его словам, российские военные продолжают сосредотачивать усилия на заводе "Азовсталь".

Хроника событий 24 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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