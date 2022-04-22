В Минобороны назвали целью второй фазы войны выход к Приднестровью

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 22 апреля (время московское).

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Ватикан приостановил подготовку к встрече папы римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла, рассказал сам понтифик в интервью аргентинскому изданию La Nacion. "Наши дипломаты решили, что наша встреча в такое время может стать слишком противоречивой", - объяснил Франциск. Он неоднократно осуждал российское вторжение в Украину и призывал остановить это "безумие". "Пока в очередной раз некто влиятельный, к сожалению, замкнутый в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликт, простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет совместным, либо не будет вообще", - говорил Франциск в начале апреля.

Патриарх Кирилл прокомментировал войну спустя четыре дня после начала вторжения: "Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев. Мы должны молиться за восстановление мира, за восстановление добрых братских отношений между нашими народами". При этом Кирилл заявил, что цель мировой геополитики состоит в "ослаблении России, которая стала сильной, реально могучей страной". "Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ!", - выступил патриарх.

Мониторинговая миссия ООН в Буче

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала в Буче убийства 50 мирных жителей. Об этом сообщила представительница Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани (Ravina Shamdasani). "Российские вооруженные силы беспорядочно обстреливают и бомбят населенные пункты, убивая мирных жителей и разрушая больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру. Это действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", - сказала Шамдасани.

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Польские пограничники сообщили, что за сутки в страну въехало меньше украинцев, чем вернулось обратно в Украину. В Польшу въехало 19,9 тыс человек - на 11% меньше, чем днем ранее, а в обратном направлении границу пересекли 23,6 тыс. украинцев. Всего с начала войны в Польшу приехали 2,9 млн, а в Украину за это же время вернулись 802 тысячи человек.

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Всемирная ассоциация плавания на десять месяцев отстранила от всех соревнований россиянина Евгения Рылова из-за того, что он участвовал в провоенном концерте в Лужниках 18 марта. Двукратный олимпийский чемпион Рылов во время митинга-концерта вышел на сцену с золотой олимпийской медалью и знаком "Z" на груди, ставшим символом российского вторжения в Украину. Позже Рылов объявил, что не будет принимать участия в чемпионате мира 2022 года в Будапеште "в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований".

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Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что "разочарована" решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса (LTA) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне. "Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию или не допускаться к участию в соревнованиях на основании того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация и решение сосредоточить такую дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку, не являются ни справедливыми, ни оправданными", - говорится в заявлении организации. При этом WTA заявила, что "решительно осуждает действия России и ее неспровоцированное вторжение в Украину".

В Минобороны назвали целью второй фазы войны выход к Приднестровью

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Командование Центрального военного округа назвало выход к Приднестровью одной из целей второго этапа войны. "Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев. Кроме того, по его словам, контроль над Донбассом и Южной Украиной "позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики".

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Генштаб ВСУ заявил о продолжающейся блокировке Харькова и активизации российского штурма на донецком и таврическом направлениях в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Марьинка. Также продолжаются оборонительные бои по направлению населенных пунктов Новтошковское и Попасная, сообщил Генштаб ВСУ в своем фейсбуке.

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Против общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Воооруженных Сил РФ". Кара-Мурза находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Вадим Прохоров.

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Минобороны России на утреннем брифинге сообщило, что использовало ракеты "Калибр" для поражения украинского батальона у железнодорожной станции Милиоративное в Днепропетровской области.

Также были нанесены удары по военным объектам Украины в районах населенных пунктов Новоселково и Александровка, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По заявлению Минобороны, всего были поражены 58 военных объектов, в том числе четыре пункта управления, девять складов горючего, 37 пунктов управления, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщил Конашенков.