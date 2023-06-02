Война, день 464-й: Налет на Киев и обстрелы регионов РФ

На 464-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами

Российские войска в ночь на 2 июня атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, которые заходили с южного направления, используя рельеф местности, и крылатыми ракетами Х-101/Х-555, выпущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95 МС со стороны Каспийского моря, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Бомбардировщики, по его словам, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение силы ПВО. "Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены", - написал Залужный в Telegram-канале.

По всей Украине ночью была объявлена воздушная тревога. Это была шестая российская атака с воздуха по столице за шесть дней, отметил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По сообщению офиса генерального прокурора Украины, ряд гражданских объектов получили повреждения, ранены два человека - 68-летний мужчина и ребенок 11 лет.

Губернаторы пяти областей России заявили о ночных атаках

На фоне массированного удара по Киеву губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей ночью и утром сообщали об атаках на территории своих регионов. Впервые за последнее время к ним присоединился и глава Смоленской области, граничащей с Беларусью.

"Сегодня около трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет", - написал в Telegram-канале врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Кроме того, об атаке заявил губернатор Калужской области, где накануне уже находили упавший дрон. По данным Владислава Шапшы, в 6.45 в Кировском районе области в лесу "упал неопознанный объект", в результате чего произошел взрыв, "объекты экономики и жилые дома не повреждены", жители не пострадали.

При обстреле Белгородской области погибли две женщины

В результате обстрела автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области погибли две женщины, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины - осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей", - написал Гладков в Telegram-канале.

Днем Гладков сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. Легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины и в последние дни атакующий Белгородскую область, опубликовал в Telegram-канале видео, на котором виден столп дыма над жилой местностью. Утверждается, что на видео - Шебекино. "Результат сосредоточения вражеских войск в городе", - говорится в посте. Утром легион сообщил о боях на окраине села Новая Таволжанка, находящегося вблизи Шебекино.

Москва и Киев ответили Орбану на призыв к переговорам

Вариантов мирного диалога России и Украины сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предотвратить украинское контрнаступление и убедить воюющие стороны вернуться к переговорам. "Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", - сказал Песков журналистам. Он отметил, как от экспертов, так и от представителей европейских властей слышно все больше и больше высказываний, хотя пока и абстрактных, "о некоем мирном процессе", но они не принимают во внимание "цели и озабоченности" Москвы.

На заявление Орбана отреагировали и власти Украины. Представитель украинского МИДа Олег Николенко напомнил, что одним из условий Киева для начала переговоров остается полный вывод российских войск с территории Украины. "Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, позволит России перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов. Более того, ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну", - написал Николенко на своей странице в Facebook.

Чтобы "облегчить эту ситуацию", Николенко призвал венгерского премьера "начать наконец действовать", предложив ему, "осудить российскую агрессию, потребовать от Москвы остановить войну и вернуть российскую армию на территорию России, присоединиться к международным мерам изоляции России, не подрывать единство в ЕС".

Пашинян: Армения - не союзник России в войне с Украиной

Армения не союзник России в войне с Украиной, заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно: мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения", - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении. Интервью состоялось еще во время визита Пашиняна в Чехию 4 мая, но было опубликовано каналом лишь вечером 31 мая и размещено самим премьером в соцсети Facebook 1 июня.

Премьер подчеркнул, что на Западе Армению считают союзником России, при этом в Кремле видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине. "Получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. При этом кажется, что существует вариант лавирования во всех этих столкновениях, но правда в том, что чем больше осложняется ситуация, тем уже становятся возможности, чтобы лавировать. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а по той причине, о которой я сказал минуту назад: наших забот, к сожалению, так много, что они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других забот", - объяснил Пашинян.

Заявление Пашиняна прокомментировал 2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что Кремль "принимает к сведению" слова премьер-министра Армении. "Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией", - подчеркнул Песков.

Зеленский: Украина не вступит в НАТО, пока идет война

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна не сможет вступить в НАТО до окончания войны. "Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно", - сказал он во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Украина является кандидатом на вступление в НАТО и ЕС, однако на Западе опасаются устанавливать официальные сроки вступления, поскольку война продолжается. Министр обороны Великобритании и один из кандидатов на пост генсека Североатлантического альянса Бен Уоллес заявил в интервью The Washington Post, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

"Мы должны быть реалистами и сказать: "В Вильнюсе этого (приглашения Украины в НАТО. - Ред.) не произойдет. Этого не произойдет в ближайшее время", - сказал Уоллес, призвав НАТО и ЕС "не повторять ошибок прошлого, давая слишком много обещаний" кандидатам. При этом Уоллес допустил, что некоторые страны могут заключить с Украиной "пакты о взаимной обороне" и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала страны. Это может гарантировать, что страна, решившая вторгнуться в Украину, "заплатит дорогую цену", сказал Уоллес.

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