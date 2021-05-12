Военный суд отправил на принудительное лечение активиста из Иркутска

Гражданский активист из Иркутска Дмитрий Надеин отправлен на принудительное лечение по решению 1-го восточного окружного военного суда в Хабаровске. О соответствующей записи в карточке на сайте суда в понедельник, 26 июля, сообщает российское издание "Тайга.Инфо".

Как уточняется в сообщении, следствие УФСБ по Иркутской области обвиняло Надеина по части 2 статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма, в феврале 2021 года он был арестован, а затем тайно вывезен в Хабаровск, где находится суд.

По версии следствия, Надеин в 2019-2020 годах неоднократно публиковал комментарии, оправдывающие самоподрыв 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого 31 октября 2018 года в здании архангельского областного УФСБ, признанный терактом. По данным журналистов, речь идет о посте в социальной сети "В контакте".

Дело Светланы Прокопьевой

6 июля Верховный суд РФ оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой, годом ранее вынесенный 2-м западным окружным военным судом, который признал ее виновной "в оправдании терроризма" и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность.

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала теракт в Архангельске, подвергнув критике "государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника".

Дело Максима Смольникова

В мае суд в Хабаровске отправил в СИЗО на два месяца политического активиста и художника Максима Смольникова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. По словам его адвоката Константина Бубона, это связано с комментариями Смольникова в соцсети "В контакте", посвященными теракту в Архангельске, в результате которого Михаил Жлобицкий погиб, три сотрудника ФСБ были ранены.

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