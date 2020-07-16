Обвиняемого в оправдании терроризма художника отправили в СИЗО

Суд Центрального района Хабаровска в среду, 12 мая, избрал для местного политического активиста и художника Максима Смольникова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Сторона обвинения хотела взять с присутствующих на заседании подписку о неразглашении, но судья отклонил ходатайство. Обвиняемый и его родственники были шокированы строгостью выбранной меры пресечения. Защита намерена обжаловать решение суда.

Смольников был задержан в Хабаровске 11 мая. Как рассказал его адвокат Константин Бубон, это связано с комментариями двухлетней давности, оставленными его подзащитным в соцсети "ВКонтакте" и посвященными теракту в Архангельске 31 октября 2018 года. В тот день у здания архангельского областного управлении ФСБ совершил самоподрыв 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. В результате теракта Жлобицкий погиб, три сотрудника ФСБ были ранены.

По данным из открытых источников, к уголовной ответственности за комментарии и посты о том теракте в России были привлечены более 20 человек. Всех их осудили по статье 205.2 УК РФ ("публичное оправдание или пропаганда терроризма"). Самый большой общественный резонанс вызвало уголовное дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. По ее мнению, поступок Жлобицкого мог быть спровоцирован репрессивными действиями со стороны государства.

Обыск и допрос Смольникова

Перед задержанием Максима Смольникова у него дома был проведен обыск, в ходе которого были изъяты телефоны и электроника. Смольникова несколько часов допрашивали в местном отделении Следственного комитета, после чего отправили в ИВС. Ранее художника уже допрашивали по фактам размещения тех же комментариев в соцсети, но после допроса ничего не последовало.

В посте "ВКонтакте", доступ к которому до сих пор не заблокирован и за который предположительно задержан хабаровский активист, он рассуждает о причинах теракта в Архангельске. В частности, Максим Смольников называет действия Жлобицкого "отчаянным поступком".

Участие в акциях в поддержку Фургала

В минувшем году Смольников, придерживающийся анархических и антифашистских взглядов и выступающий за мирный протест, был активным участником акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На первом крупном митинге за освобождение бывшего главы региона он шел в первых рядах, позже замечал за собой слежку.

Кроме того Максим Смольников известен в Хабаровске как уличный художник, использующий псевдоним Ксадат. Он рисовал в городе красочные граффити с человечками в костюмах ниндзя. В своих работах Смольников поднимал социальные, философские, антивоенные и экономические темы. Несколько граффити были посвящены хабаровским протестам. В апреле 2020 года про одну из его работ, посвященную пандемии коронавируса, местный филиал ВГТРК снял репортаж.

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