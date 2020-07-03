 Верховный суд РФ оставил в силе приговор журналистке Прокопьевой | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2021

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Россия

Верховный суд РФ оставил в силе приговор журналистке Прокопьевой

Светлана Прокопьева, признанная виновной по делу "об оправдании терроризма", сообщила, что подаст жалобу в ЕСПЧ. "Все инстанции в России мы уже прошли", - сказала она.

Светлана Прокопьева

Светлана Прокопьева

Верховный суд РФ оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу "об оправдании терроризма". Она рассказала во вторник, 6 июля, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Дальше простой план - подавать жалобу в ЕСПЧ", - отметила журналистка. "Все инстанции в России мы уже прошли. Здесь шансов получить какое-то удовлетворение нет, поэтому теперь подаем жалобу в Европейский суд", - цитирует ее онлайн-издание "МБХ медиа".

Дело Светланы Прокопьевой

Второй западный окружной военный суд 6 июля 2020 года на выездном заседании в Пскове признал Светлану Прокопьеву виновной "в оправдании терроризма" и приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность.

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала теракт в здании Федеральной службы безопасности в Архангельске, случившийся месяцем ранее. В своем выступлении она подвергла критике "государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника".

ЕС обвинил Москву в подавлении свободы слова

Текст выступления журналистки под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей". В феврале 2019 года в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье "о публичном оправдании терроризма".

В связи с этим делом Евросоюз в июле 2020 года обвинил Россию в подавлении свободы слова и СМИ и призвал позволить репортерам работать без страха репрессий.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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