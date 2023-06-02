Эксперт: Для хранения ТЯО России в Беларуси есть много мест

Военный эксперт Александр Алесин уверен, что российские ядерные боеприпасы прибудут в Беларусь. Как их могут перевозить, где будут хранить и кто будет их контролировать, Алесин объяснил в интервью DW.

Ядерное оружие Беларусь вывела со своей территории еще 30 лет назад. Станислав Шушкевич, тогдашний белорусский руководитель, считал это большим достижением. Теперь же этот вид вооружений возвращается в страну: Минск и Москва договорились о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия (ТЯО).

25 мая соответствующий договор был подписан министрами обороны обеих стран. В тот же день белорусский правитель Александр Лукашенко сообщил в Москве, что перемещение ТЯО в Беларусь уже началось. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что строительство хранилища для ядерных боеголовок в РБ должно быть завершено к июлю. О том, где может находиться такое хранилище, как ядерное оружие будет перевозиться из РФ в Беларусь и что его размещение там значит для Минска, DW расспросила военного эксперта Александра Алесина.

DW: Вы верите в реальность планов размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси? Или это блеф и запугивание Запада?

Александр Алесин: Если бы это сказал кто-то другой, а не Владимир Путин, то можно было сомневаться. Но Путин, как никто другой, "отвечает за базар". Как на человеке, который распоряжается ядерным оружием Российской Федерации и дает команду на его применение, на нем лежит колоссальная ответственность. Кроме того, на форуме ЕАЭС Александр Лукашенко сказал, что эти боеголовки уже едут и он - когда вернется - проверит, что же привезли. Наверное, пошутил.

Никто не будет конкретно называть этот момент, но я уверен, что эти боеприпасы действительно прибудут и будут помещены в хранилище. Очевидно, что план по оборудованию хранилища выполнен раньше срока. Путин говорил о планах закончить к 1 июля, это ориентировочная дата. Возможно, это дата прибытия боеголовок или ядерных бомб.

- О каком именно ядерном оружии идет речь?

- Это прежде всего ядерные боеголовки к ракетным комплексам "Искандер-М". Кроме того, малокалиберные ядерные авиационные бомбы. В данном случае мы имеем прецедент: впервые за несколько десятилетий тактическое ядерное оружие покидает склады центрального хранения. Там специальное управление Минобороны РФ ведало сохранностью и охраной.

Александр Алесин Фото: DW/E. Daneyko

Кто будет охранять здесь? Я думаю, тоже специалисты этого управления, которые будут отвечать за техническую и физическую сохранность этих боеприпасов. Министр обороны России Шойгу сказал, что они не передаются Беларуси, а размещаются на ее территории. Значит, сама территория этих хранилищ будет считаться территорией РФ. Иначе будет нарушено международное право.

Согласно прецедентам, так же хранится ядерное оружие США в ФРГ, Бельгии, Италии. То есть территория такой базы или хранилища считается частью территории ядерного государства. Поэтому соглашение о нераспространении ядерного оружия якобы не нарушено. Применять ядерное оружие с территории Беларуси без ведома руководства Беларуси Шойгу не сможет. Но и Лукашенко не может его применять, потому что контроль - у России. Какое здесь напрашивается решение? Это "принцип двух ключей", то есть консенсус, когда обе стороны согласились (с необходимостью использования ТЯО. - Ред.) и российская осуществила пуск.

- Как это оружие будет транспортироваться на территорию Беларуси? Можно ли это как-то отследить?

- Скорее всего, будут приняты защитные меры, чтобы эти перемещения нельзя было отследить. Возможно, это будут специальные контейнеры, которые будут препятствовать проникновению радиационного фона за их пределы. Отгрузка будет производиться ночью. Сопровождать и охранять будут специальные подразделения российских Вооруженных сил, которые занимаются охраной ядерных объектов и боеприпасов.

Скорее всего, это будет железнодорожный эшелон. Возможно, в обыкновенный товарный состав будут включены платформы с этими контейнерами. Скорее всего, именно контейнеры, потому что их легко будет перегрузить на тягачи и вывезти. Постараются подобрать момент, когда над станцией разгрузки не будет американских разведывательных спутников оптического зондирования Земли. Возможно, будет несколько таких автопоездов (без ТЯО. - Ред.), чтобы отвлечь внимание. В советские времена делалось так.

- Вы знаете несколько мест, где раньше в Беларуси размещалось ядерное оружие. Речь идет теперь о модернизации уже существующего хранилища. А где оно может находиться?

- Ситуация осложняется тем, что в советские времена на территории Беларуси было размещено огромное количество ядерного оружия. Поэтому вариантов очень много. Нельзя назвать место, где не было ракет. Беларусь была рекордсменом мира по числу военнослужащих (на 100 тысяч населения. - Ред.) Мы далеко опережали Казахстан, РФ и все другие территории.

В основном это были авиационные, ракетные части, и все они имели хранилища для ядерных боеголовок. Причем многие ракетчики не знали, где хранятся боеголовки к их ракетам. И только когда начались мероприятия по выводу ядерных боеголовок, по сокращению ракет средней и меньшей дальности, международная комиссия, которая выявляла эти места, нанесла хранилища на карту. Они были достаточно недалеко от Минска, в районе железнодорожной станции Койданово.

- В каком они сейчас состоянии?

- Я знаю, что было указание Лукашенко взять некоторое количество хранилищ под охрану, и там были установлены посты, они были обнесены заграждениями и колючей проволокой. Лукашенко сразу после прихода к власти вынужден был расстаться со стратегическим ядерным оружием (оставшимся на территории РБ советским. - Ред.), потому что соглашение о его выводе подписал Станислав Шушкевич. И на него (на Лукашенко. - Ред.) давил тогда президент России Борис Ельцин.

Но Лукашенко все время говорил, что зря вывели (ядерное оружие. - Ред.). По его словам, если бы было это оружие, то на Беларусь не накладывали бы санкции, обращались бы к нам более уважительно и так далее. Все время пребывания у власти он повторял это как мантру. Он до сих пор мечтает о возвращении на территорию Беларуси стратегического ядерного оружия. Поэтому дал указание еще тогда сохранить всю инфраструктуру, необходимую для использования и применения стратегического ядерного оружия, конкретно - ракетных комплексов "Тополь".

Сколько этих хранилищ и на какое количество боеголовок они рассчитаны, можно прикинуть. Каждая такая ракета "Тополь" несла одну ядерную боеголовку. У нас на территории к моменту вывода была 81 ракета. Значит, можно предположить, что соответственно в этих хранилищах находилось не менее 81 ядерной боеголовки. Сооружать сейчас такое укрытие - это очень дорого и потребует много времени. Было бы гораздо более экономичным использовать то, что уже имеется.

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