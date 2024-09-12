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Военная контрразведка: Россия усилила шпионаж против ФРГ

Роман Сулима
12 сентября 2024 г.

В новом ежегодном докладе службы военной контрразведки Германии говорится о маршрутах поставок оружия и боеприпасов, об оперативной тактике в войне в Украине, а также о диверсиях, осуществляемых спецслужбами РФ.

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Вывески на въезде на территорию Службы военной контрразведки Германии
Въезд на территорию Службы военной контрразведки ГерманииФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Служба военной контрразведки Германии MAD констатирует усиление и изменение форм шпионской  деятельности российских спецслужб в ФРГ. В новом ежегодном докладе MAD, опубликованном в четверг, 12 сентября, речь идет о маршрутах поставок оружия и боеприпасов, об оперативной тактике в войне РФ против Украины, а также о диверсиях на территории ФРГ.

По данным MAD, в настоящее время усилия России сосредоточены на выяснении подробностей военной помощи Германии Киеву: транспортных маршрутах поставок, а также координат размещения западных систем вооружения на территории Украины обороняющейся от российской военной агрессии.

В итоге преимущественно стратегический характер интереса спецслужб РФ к военной политике и стратегии Берлина все заметнее переходит в тактическую сферу. "Для российской стороны решающую роль играет получение информации, которая дала бы ее вооруженным силам преимущество на поле боя", - говорится в документе.

Угроза диверсий РФ в Германии остается серьезной

Согласно докладу MAD, возможности вооруженных сил Германии - бундесвера - по защите ФРГ вновь оказались в центре внимания российской разведки. "Возможные диверсии против критической инфраструктуры и важных для обороны объектов в Германии остаются угрозой, к которой следует отнестись всерьез", - говорится в отчете. "Перед всеми нами стоит большая задача укрепить способность к защите от существующих угроз", а "главная цель - сделать бундесвер пригодным к военным действиям", особо подчеркнула президент MAD Мартина Розенберг (Martina Rosenberg).)

В докладе также отмечается, что среди военнослужащих - выходцев из семей российских немцев или имеющих российские корни наблюдается вызывающая тревогу поддержка агрессивного курса президента РФ Владимира Путина.

Что такое MAD

Служба военной контрразведки Германии с головным офисом в Кёльне - наименьшая по численности из немецких спецслужб, она структурно подчиняется министерству обороны ФРГ. В ее задачи входят, в частности, защита вооруженных сил от шпионажаи противодействие экстремизму. По данным агентства dpa, на 1 января 2024 года в штате MAD состоял 2131 человек - на 160 больше, чем годом ранее.

 

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