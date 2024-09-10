Доклад: ФРГ вооружается слишком медленно для сдерживания РФ

Германии при нынешних темпах потребуется почти 100 лет, чтобы восстановить военный потенциал бундесвера до уровня 2004 года, следует из отчета Кильского института мировой экономики.

Германии на фоне войны РФ в Украине потребуется почти 100 лет, чтобы восстановить военный потенциал своих вооруженных сил - бундесвера - до уровня 2004 года. Это следует из пояснительной записки к докладу Кильского института мировой экономики (IfW) и Кильского трекера военных закупок, обнародованной во вторник, 10 сентября.

Авторы документа констатируют, что причина - резкое сокращение численности бундесвера предыдущими правительствами и слишком медленное перевооружение нынешним правительством Олафа Шольца (Olaf Scholz). При нынешних темпах снабжения ФРГ восстановит потенциал по боевым самолетам, если исходить из их запасов на 2004 год, примерно через 15 лет, по танкам - примерно через 40 лет, по гаубицам - через 100 лет.

Власти ФРГ едва справляются с замещением вооружений на фоне поставок Киеву

В настоящее время власти ФРГ едва справляются с замещением вооружений на фоне поставок Украине. При этом запасы систем противовоздушной обороны и гаубиц даже сократились, констатируют эксперты. Только в 2023 году - через год после полномасштабного вторжения России в Украину - Германия начала существенно увеличивать траты на оборону, в итоге преодолев целевой показатель НАТО в 2 процента ВВП.

"Любой подход "как обычно" будет безответственным"

По словам Гунтрама Вольфа (Guntram Wolff), научного сотрудника Кильского института, Германия медленно продвигается вперед в вопросе перевооружения, необходимого для политики сдерживания. "Любой подход "как обычно" будет небрежным и безответственным перед лицом российской агрессии", - уверен Вольф.

Благодаря поддержке Северной Кореи Россия может ежесуточно расходовать около 10 тысяч единиц боеприпасов - снарядов и ракет, не опасаясь истощения своих запасов. При таких же темпах Германия истратит годовой запас всех своих боеприпасов за 70 дней, отмечается далее в записке к докладу.

Возможности РФ по производству беспилотных летательных аппаратов выросли более чем в шесть раз, а арсенал сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет представляют серьезную опасность для НАТО, констатируют в институте.

Эксперты: Проблема - в составлении бюджета ФРГ

Авторы доклада подвергли особой критике составление бюджета Германии, отмечая, что оно не дает оборонной промышленности достаточного горизонта планирования для расширения производственных мощностей, поскольку неясно, сколько средств правительство захочет потратить на эти цели после исчерпания финансирования из специального оборонного фонда в 100 млрд евро.

Военные закупки также неоправданно дороги, поскольку объемы заказов относительно невелики, а цены за единицу продукции выше, чем при крупных партиях, говорится в докладе. Германия предпочитает заключать контракты в основном с национальными производителями - невзирая на затраты. В качестве более эффективной альтернативы авторы отчета рекомендуют проводить совместные европейские оборонные закупки.

"Эпохальный сдвиг в военных расходах - пустая риторика"

Глава Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик (Moritz Schularick) заявил, что эпохальный сдвиг в военных расходах, обещанный правительством Германии в 2022 году, на поверку оказался пустой риторикой.

"Мир наступит тогда, когда режим в Москве поймет, что он не может выиграть агрессивные войны в Европе военным путем. Для этого Германии и Европе нужен надежный военный потенциал. ФРГ должна иметь адекватный годовой оборонный бюджет в размере не менее 100 млрд евро в год", - резюмировал он.

Траты Германии на оборону

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Германии решили для более эффективного и современного оснащения вооруженных сил создать спецфонд бундесвера размером 100 млрд евро.

В начале июля правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий расходы на оборону в размере 53 млрд евро, что значительно меньше, чем запрашивал министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) - 58 млрд евро. Предполагается, что до 2028 года данный показатель возрастет до 80 млрд евро.