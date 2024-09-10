Полиция: Кит-"шпион" Хвалдимир, очевидно, не был застрелен

По предварительным данным, кит-белуха по прозвищу Хвалдимир, недавно найденный мертвым у берегов Норвегии, не был убит, сообщила местная телекомпания NRK со ссылкой на полицию. В пасти кита была обнаружена длинная палка.

Согласно предварительным данным проведенной норвежской полицией экспертизы, недавно обнаруженный мертвым у берегов Норвегии знаменитый 4-метровый кит-белуха по прозвищу Хвалдимир не был убит, как предполагалось ранее. Информацию об этом в понедельник, 9 сентября, обнародовала местная телекомпания NRK со ссылкой на норвежскую полицию.

"Вскрытие показало, что его желудок был пуст. Кроме того, большинство органов отказали. В проведенных расследованиях нет ничего, что могло бы установить, что именно человеческая деятельность непосредственно привела к смерти Хвалдимира", - заявил Амунд Приде Ревхейм, руководитель отдела Северного моря и окружающей среды объединенного подразделения разведки и расследований полицейского округа Сёр-Вест. Он уточнил, что в пасти Хвалдимира была обнаружена палка длиной 35 сантиметров и шириной примерно 3 сантиметра. "Когда будет доступен окончательный отчет о вскрытии, все указывает на то, что дело будет прекращено", - добавил Ревхейм.

NRK отмечает, что вскрытие проводил Норвежский институт ветеринарии в Санднесе. Как утверждается, на теле кита были обнаружены "поверхностные" травмы, которые не были вызваны выстрелами. Исходя из этого факта, полиция не намерена активно расследовать дело. Ветеринарный институт объявил, что окончательный отчет о вскрытии будет готов в течение двух недель.

Зоозащитники: Российский кит-"шпион" Хвалдимир был убит

На теле кита-белухи по кличке Хвалдимир, заподозренного несколько лет назад в шпионаже на Россию, якобы обнаружили пулевые ранения. Об этом 4 сентября заявила организация по защите животных OneWhale. "Я была с Хвалдимиром последние пять лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он был убит огнестрельным оружием. Я даже увидела пулю, застрявшую в его теле", - заявила основательница OneWhale Регина Хауг, добавив, что будет "добиваться справедливости" для животного.

Организации OneWhale и NOAH подали заявление в полицию Норвегии с требованием начать расследование. В заявлении указано, что наличие пулевых ран подтвердили ветеринары, биологи и специалисты по баллистике.

В свою очередь Себастьян Странд, чья организация Marine Mind отслеживала перемещения Хвалдимира и обнаружила его мертвое тело, предложил не делать "поспешных выводов" об убийстве и указал, что замеченные раны на теле белухи могли быть нанесены птицами.

Норвежский морской биолог Виктория Пине Винье назвала версию Странда о естественных причинах смерти кита "дезинформацией", которая "не заслуживает научного доверия" и может ввести общественность в заблуждение.

Как Хвалдимир связан с Россией

Хвалдимир (от норвежского "hval", то есть кит, и имени президента РФ "Владимир") стал известен весной 2019 года, когда его впервые увидели у берегов Норвегии. На теле белухи была уздечка с надписью на английском: "Инвентарь Ст.-Петербург". В связи с этим возникли предположения, что кита дрессировали в Военно-морском флоте РФ для дальнейшего использования в военных целях.

Зоологи предположили, что кит проходил подготовку для шпионажа на одной из российских военных баз и мог сбежать оттуда или быть выпущен "на задание", но по пути потерял видеокамеры. Кит не боялся людей и приобрел большую популярность как у местных жителей, так и в прессе и соцсетях.

С 1980-х по 1990-е годы советская армия развивала программу обучения дельфинов обнаружению подводных мин. В 2017 году российский гостелеканал "Звезда" сообщал о программе обучения китов-белух, тюленей и дельфинов для использования в военных целях.

Мертвое тело Хвалдимира обнаружили 31 августа 2024 года. По разным оценкам, ему было от 15 до 20 лет, хотя средняя продолжительность жизни белух превышает 30 лет.