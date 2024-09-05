Зоозащитники: Российский кит-"шпион" Хвалдимир был убит

Норвежские зоозащитники заявили, что обнаружили на теле кита Хвалдимира раны от пуль. Они потребовали от полиции начать расследование.

На теле знаменитого в Норвегии кита-белухи по кличке Хвалдимир, заподозренного несколько лет назад в шпионаже на Россию, обнаружили пулевые ранения. Об этом заявила в среду, 4 сентября, организация по защите животных OneWhale . "Я была с Хвалдимиром последние пять лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он был убит огнестрельным оружием. Я даже увидела пулю, застрявшую в его теле", - заявила основательница OneWhale Регина Хауг, добавив, что будет "добиваться справедливости" для животного.

Организации OneWhale и NOAH подали заявление в полицию Норвегии с требованием начать расследование. В заявлении указано, что наличие пулевых ран подтвердили ветеринары, биологи и специалисты по баллистике.

Не все зоозащитники согласны с версией убийства

Себастьян Странд, чья организация Marine Mind отслеживала перемещения Хвалдимира и обнаружила его мертвое тело, предложил не делать "поспешных выводов" об убийстве и указал, что замеченные раны на теле белухи могли быть нанесены птицами.

Норвежский морской биолог Виктория Пине Винье назвала версию Странда о естественных причинах смерти кита "дезинформацией", которая "не заслуживает научного доверия" и может ввести общественность в заблуждение.

Как Хвалдимир был связан с Россией?

Хвалдимир (от норвежского "hval", то есть кит, и имени президента РФ "Владимир") стал популярен весной 2019 года, когда его впервые увидели у берегов Норвегии. На теле белухи была уздечка с надписью на английском: "Инвентарь Ст.-Петербург". В связи с этим возникли предположения, что кит подвергался дрессировкам в Военно-морском флоте РФ для дальнейшего использования в военных целях, но затем сбежал из вольера.

Мертвое тело Хвалдимира обнаружили 31 августа 2024 года. По разным оценкам, ему было от 15 до 20 лет, хотя средняя продолжительность жизни белух превышает 30 лет.