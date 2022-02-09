Число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку 400 млн

Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 400 миллионов. По данным американского Университета Джона Хопкинса (JHU) на утро среды, 9 февраля, на планете выявлено 400 812 917 инфицированных SARS-CoV-2. За минувшие 28 дней зарегистрировано 86 871 381 случай заражения, указывается на сайте JHU.

Больше всего случаев инфицирования за прошедшие 28 дней выявлено в США - 14 577 688. За ними следуют Франция (8 493 820), Индия (6 463 821), Бразилия (4 157 138), Италия (3 990 904) и Германия (3 888 886). При этом больше всего инфицированных за все время пандемии выявлено в США (более 77 миллионов), Индии (более 42 миллиона) и Бразилии (почти 27 миллионов). В последние недели во всем мире преобладающим стал вариант коронавируса "омикрон", характеризующийся повышенной контагиозностью, но более мягким течением заболевания.

С начала пандемии от коронавируса скончались более 5,76 млн человек

Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 до настоящего времени, по данным Университета Джона Хопкинса, достигло 5 764 479. Только за последние четыре недели в мире скончались 256 158 человек с COVID-19. При этом максимальные показатели смертей от коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксированы в США (908 844), Бразилии (634 118), Индии (505 279) и России (329 951).

Число сделанных прививок от коронавируса в мире превысило 10 миллиардов. По данным на утро среды, за весь период вакцинации использовано 10 097 802 719 доз вакцин от коронавируса, из них за последние 28 дней - 740 511 631.

Сайт, созданный учеными Университета Джонса Хопкинса для глобального мониторинга распространения коронавируса SARS-CoV-2, стал одним из самых известных и цитируемых в мире. На нем публикуются более высокие цифры, чем официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В некоторых случаях данные университета корректируются в сторону понижения.

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