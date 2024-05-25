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Во Франции 3 сирийца заочно осуждены за военные преступления

Сергей Ромашенко
25 мая 2024 г.

Соратники сирийского диктатора Башара Асада признаны виновными в пособничестве военным преступлениям. Международный ордер на их задержание оставлен в силе.

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Жертвы пыток в Сирии
Жертвы пыток в СирииФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Суд в Париже в пятницу, 24 мая, заочно приговорил трех высокопоставленных сотрудников силовых структур Сирии к пожизненному тюремному заключению, признав их виновными в пособничестве военным преступлениям и преступлениям против человечности. Суд также постановил оставить в силе международный ордер на задержание этих лиц.

Трое осужденных предположительно находятся в Сирии. Это Али Мамлюк - советник президента Сирии Башара Асада, Джамиль Хасан - бывший глава службы безопасности ВВС Сирии и Абдель Салям Махмуд, являющийся высокопоставленным сотрудником службы госбезопасности. Им вменяется в вину причастность к гибели двух человек с двойным гражданством Франции и Сирии.

Преступления осужденных

Согласно материалам дела, в 2013 году Маззен Даббаг и его сын Патрик, которому на тот момент было 20 лет, были задержаны сотрудниками службы безопасности ВВС Сирии и подвергнуты пыткам. Их доставили в одну из печально известных пыточных тюрем, где, по словам очевидцев, заключенных были стальными прутьями по стопам, подвергали электрошоку и сексуальному насилию.

Причины задержания двух граждан Франции и Сирии остаются неясными. По сведениям правозащитников, ни отец, ни сын не участвовали в протестах против сирийского руководства. Даббаг работал во французской школе в Дамаске, а его сын учился в этом городе. В 2018 году оба они были объявлены мертвыми.

Органы юстиции Франции в 2018 году выдали международные ордеры на арест Мамлюка, Хасана и Саляма Махмуда. В том же году органы юстиции ФРГ выдали ордер на арест Хасана. Федеральная прокуратура обвиняет его в причастности к пыткам и бесчеловечному обращению с тысячами заключенных.

Беспрецедентный приговор

Это первый процесс, в ходе которого столь высокопоставленные представители сирийского руководства приговорены по обвинению в пособничестве преступлениям против человечности.

Гражданская война в Сирии вспыхнула после того, как президент Башар Асад жестоко подавил антиправительственные протесты в 2011 году. В результате войны в Сирии погибли более полумиллиона человек, миллионы других были вынуждены покинуть родные места, в стране была сильно разрушена инфраструктура и промышленность.

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