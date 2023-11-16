Во Франции осквернили могилы евреев на солдатском кладбище

Антисемитизм - это "яд, который подвергает опасности наше единство", заявил Эмманюэль Макрон, комментируя случившееся на кладбище в Мулен-су-Туван.

Осквернение десяти еврейских могил на немецком солдатском кладбище во Франции вызвало большой резонанс. Общественная гуманитарная организация "Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями" (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, VDK) резко осудила это преступление. "На немецком солдатском кладбище такое происходит впервые", - приводит слова представителя VDK Александра де Борделю в четверг, 16 ноября, французское информагентство AFP.

При этом журналисты напоминают, что в 2018 и 2019 годах в Эльзасе было несколько случаев осквернения могил на еврейских кладбищах.

На этот раз надругательство над еврейскими могилами произошло в сельском муниципалитете Мулен-су-Туван. О преступлении стало известно 15 ноября. Могильные плиты на месте захоронения немецких солдат, погибших во время Первой мировой войны, были расколоты, перевернуты или заброшены на расстояние нескольких метров от могил. "Еврейские могилы не находились в отдельном секторе, они были распределены по всему кладбищу", - объясняет де Борделю. В общей сложности на кладбище, пострадавшем от рук вандалов, захоронены 1903 немецких солдата.

Реакция Макрона на осквернение еврейских могил

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что " до глубины души шокирован" новостью об осквернении могил. "Подобные преступные деяния нельзя оправдать", - подчеркнул он вечером 15 ноября во время визита в Швейцарию. В то же время глава французского государства повторил призыв "бороться против любых форм проявления антисемитизма". Это "яд, который подвергает опасности наше единство", - указал Макрон. Генпрокуратура начала следствие по данному делу.

Как рассказали в VDK, солдатское кладбище в Мулен-су-Туван было создано французскими властями в 1920 году, чтобы перезахоронить немецких солдат из полевых захоронений, возникших в округе во время Первой мировой войны. Большинство солдат, покоящихся на кладбище в Мулен-су-Туван, погибли во время ожесточенных боев в этом районе в 1918 году.

Преступления на почве антисемитизма во Франции

По данным министерства внутренних дел Франции, с начала войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС, то есть с начала октября 2023 года, в стране было зарегистрировано более 1500 преступлений на почве антисемитизма. Это более чем в три раза больше, чем за весь предыдущий год.

Около половины случаев - это малевание на стенах антисемитских лозунгов или свастик. С актами насилия и нанесением телесных повреждений связаны два процента подобных деяний. Всего с начала 2023 года во Франции было зафиксировано около 1800 преступлений на почве антисемитизма.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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