Во Франции мужчина задержан за поджог синагоги

Полиция Франции задержала предполагаемого поджигателя синагоги в курортном городе Ла-Гранд-Мотт на юге страны, а также двоих его вероятных сообщников. О проведении операции по задержанию преступника сообщил в ночь на воскресенье, 25 августа, на своей страничке в соцсети X министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Подозреваемый был обнаружен в ходе полицейской операции в городе Нима, находящемся в более чем 40 км от места преступления. Вооруженный мужчина пытался спрятаться в здании, а при обнаружении открыл огонь по полицейским. Он был ранен ответным огнем и доставлен в больницу, его жизнь вне опасности, сообщает агентство dpa.

В ходе розыскных мероприятий с участием около 200 полицейских также были задержали двое связанных с предполагаемым поджигателем людей. Подробностей о личностях задержанных не приводится.

Дарманен поблагодарил участвовавших в задержании мужчины полицейских и сотрудников спецподразделения.

Поджигатель пришел к синагоге с палестинским флагом

Попытка поджога синагоги "Бейт-Яаков" в Ла-Гранд-Мотт произошла утром 24 августа. Мужчина, у которого, по данным следствия, при себе был палестинский флаг и оружие, поджег двери здания, а также два припаркованных рядом автомобиля. При попытке потушить огонь пострадал прибывший полицейский - он получил ожоги, когда взорвался находившийся в одной из машин газовый баллон. В самой синагоге во время инцидента находились пятеро человек, они не пострадали. Преступник же скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом. Антитеррористическая прокуратура Франции возбудила дело о покушении на убийство, связанным с терроризмом, а также о создании террористического сообщества и уничтожении имущества с использованием опасных средств.

Во Франции сильны пропалестинские настроения и учащаются случаи антисемитизма

Комментируя поджог в Ла-Гранд-Мотт, премьер-министр Франции Габриэль Атталь отдельно отметил антисемитские мотивы преступника. Число преступлений на этой почве значительно выросло в стране после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала военной операции Израиля в секторе Газа. По данным французской еврейской организации Crif, в течение последнего года число таких преступлений в стране выросло с 436 до почти 1700.

Во Франции и до эскалации конфликта на Ближнем Востоке были сильны пропалестинские настроения. В стране ранее неоднократно проходили митинги в поддержку Палестинской автономии, собиравшие сотни и тысячи участников и пользовавшиеся поддержкой разных сообществ.