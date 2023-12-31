ВМС США потопили лодки хуситов, атаковавшие контейнеровоз

Вертолеты США в Красном море потопили три лодки йеменских повстанцев-хуситов, которые атаковали контейнеровоз компании Maersk. Хуситы заявили о гибели 10 своих боевиков и пообещали отомстить "американским врагам".

Военные вертолеты США в Красном море потопили три лодки йеменских повстанцев-хуситов, которые атаковали контейнеровоз компании Maersk. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщило в соцсети X Центральное командование армии США, которое отвечает за операции на Ближнем Востоке, в Центральной и частично в Южной Азии.

В сообщении говорится, что четыре лодки, пришедшие из контролируемых хуситами районов Йемена, приблизились к судну Maersk Hangzhou, которое шло под флагом Сингапура, на расстояние 20 метров. Находившиеся в лодках боевики обстреляли контейнеровоз из стрелкового оружие, после чего попытались взять его на абордаж. Два вертолета, взлетевшие с авианосца Dwight Eisenhower и эсминца Gravely ВМС США, сначала "передавали устные сигналы" хуситам, но когда те открыли огонь и по ним, стали сами стрелять в ответ. В результате три лодки с боевиками были потоплены, четвертая смогла уйти. Американские военные и техника не пострадали.

Представитель хуситов, как передает агентство AFP, в тот же день, выступая по ТВ, заявил о гибели десятерых своих товарищей в результате этого столкновения с армией США. Он пообещал, что "американские враги ответят за это преступление".

Это нападение на контейнеровоз Maersk Hangzhou было уже вторым за 24 часа. Ранее в то же судно, следовавшее через юг Красного моря, попала ракета, однако оно сохранило мореходность. Из экипажа ранен никто не был. После этого первого инцидента американские военные, по собственному сообщению, сбили над контейнеровозом еще две запушенные хуситами баллистические ракеты.

Компания Maersk после второй атаки на свое грузовое судно заявила, что приостанавливает весь свой трафик через Красное море на 48 часов.

Нападения хуситов на корабли в Красном море

По данным регионального командования США, это было 23-е нападение хуситов на коммерческие суда в Красном море с 19 октября. С начала войны Израиля против напавшей на него палестинской террористической группировки ХАМАС йеменские хуситы, которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

16 декабря две судоходные компании - Mediterranean Shipping Company (MSC) und CMA CGM - объявили, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мендебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Ранее о таком же решении сообщили немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd и датская Maersk - крупнейший в мире контейнерный перевозчик.

Позже Maersk заявил, что готовится возобновить судоходные операции через Красное море и Аденский залив в связи с началомоперации Prosperity Guardian по защите судов.

Через Красное море в мирное время идет 10-12% всех мировых морских перевозок, около 5% мировой транспортировки нефти и примерно 30% всех контейнерных перевозок.

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