Эсминец США уничтожил две ракеты, запущенные хуситами

Две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена, были сбиты в ходе операции по защите судна-контейнеровоза в Красном море, сообщает CENTCOM.

Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG107) сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из контролируемых повстанцами-хуситами районов Йемена. Об этом в ночь на воскресенье, 31 декабря, сообщает в соцсети X Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Как уточняется в сообщении, вечером 30 декабря судно-контейнеровоз Maersk Hangzhou, двигающееся под флагом Сингапура и принадлежащее Дании, запросило помощь после того, как во время прохождения через южную часть Красного моря было поражено ракетой. В ответ на запрос в район событий прибыли два судна ВМС США - эсминец USS Gravely (DDG107) и эсминец USS Laboon (DDG58), обнаружившие, что пострадавшее судно способно продолжить ход, а раненых нет.

В ходе ответных действий были сбиты две ракеты хуситов. "Это уже 23-я незаконная атака хуситов на международное судоходство с 19 ноября", - подчеркивается в сообщении CENTCOM.

Ранее, 16 декабря, эсминец ВМС США USS Carney (DDG64) уничтожил в Красном море 14 беспилотников, запущенных хуситами.

Нападения хуситов на корабли в Красном море

С начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах", которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

16 декабря две судоходные компании - Mediterranean Shipping Company (MSC) und CMA CGM - объявили, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мендебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Ранее о таком же решении сообщили немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd и датская Maersk - крупнейший в мире контейнерный перевозчик.

Позже Maersk заявил, что готовится возобновить судоходные операции через Красное море и Аденский залив в связи с началом операции Prosperity Guardian по защите судов.

Смотрите также: