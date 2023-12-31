  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Эсминец США уничтожил две ракеты, запущенные хуситами

Александр Дельфинов
31 декабря 2023 г.

Две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена, были сбиты в ходе операции по защите судна-контейнеровоза в Красном море, сообщает CENTCOM.

https://p.dw.com/p/4ajgW
Эсминец ВМС США USS Gravely
Эсминец ВМС США USS Gravely (фото из архива)Фото: Bianca Otero/ZUMA/picture alliance

Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG107) сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из контролируемых повстанцами-хуситами районов Йемена. Об этом в ночь на воскресенье, 31 декабря, сообщает в соцсети X Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Как уточняется в сообщении, вечером 30 декабря судно-контейнеровоз Maersk Hangzhou, двигающееся под флагом Сингапура и принадлежащее Дании, запросило помощь после того, как во время прохождения через южную часть Красного моря было поражено ракетой. В ответ на запрос в район событий прибыли два судна ВМС США - эсминец USS Gravely (DDG107) и эсминец USS Laboon (DDG58), обнаружившие, что пострадавшее судно способно продолжить ход, а раненых нет.

В ходе ответных действий были сбиты две ракеты хуситов. "Это уже 23-я незаконная атака хуситов на международное судоходство с 19 ноября", - подчеркивается в сообщении CENTCOM.

Ранее, 16 декабря, эсминец ВМС США USS Carney (DDG64) уничтожил в Красном море 14 беспилотников, запущенных хуситами.

Нападения хуситов на корабли в Красном море

С начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах", которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

16 декабря две судоходные компании - Mediterranean Shipping Company (MSC) und CMA CGM - объявили, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мендебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Ранее о таком же решении сообщили немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd и датская Maersk - крупнейший в мире контейнерный перевозчик.

Позже Maersk заявил, что готовится возобновить судоходные операции через Красное море и Аденский залив в связи с началом операции Prosperity Guardian по защите судов.

Смотрите также:

Война в Йемене: кто такие хуситы и в чем их цель?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Израильские военные в Газе, 8 декабря 2023 года

Возможно ли полностью уничтожить ХАМАС?

Возможно ли полностью уничтожить ХАМАС?

Операция Израиля в секторе Газа может ослабить военный потенциал группировки ХАМАС, но победить ее идеологию, вероятно, невозможно без политического решения, считают эксперты.
Политика17 декабря 2023 г.
Сторонник "Хезболлах" несет флаг группировки, январь 2020 года

Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

Глубоко укоренившаяся в ливанском обществе исламистская группировка имеет как политическое, так и военное крыло. Бойцы "Хезболлах" участвовали в конфликтах в Сирии, Ираке, Йемене и с Израилем.
Политика25 октября 2023 г.
Саудовская авиация разбомбила молочную ферму

Кто, с кем и за что воюет в Йемене?

Кто, с кем и за что воюет в Йемене?

В сводках новостей картина боев в Йемене такова: с одной стороны шииты- хуситы, которых поддерживает Иран, с другой - сунниты, которых поддерживает Саудовская Аравия. На самом деле расклад сил гораздо сложнее.
Конфликты2 апреля 2015 г.
Показать еще