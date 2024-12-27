ВМФ Эстонии приступил к охране кабеля в Балтийском море

На этой неделе произошел сбой на другом подводном электрокабеле, который соединяет Эстонию и Финляндию.

Вооруженные силы Эстонии начали военно-морскую операцию по защите подводного силового кабеля Estlink 1 на дне Балтийского моря, сообщил в пятницу, 27 декабря, министр обороны страны Ханно Певкур.

"Это делается для того, чтобы гарантировать, что там ничего не произойдет, и чтобы наша критически важная связь с Финляндией оставалась работоспособной", - объяснил министр, добавив, что судно ВМС Эстонии Raju уже вышло на задание в море.

По словам Певкура, после заседания правительства Эстонии накануне он связался с министром обороны Финляндии и другими союзниками, предложив совместно обеспечить безопасность EstLink 1. "Финны обсуждают это сегодня, и я верю, что они присоединятся к нам. Кроме того, вчера мы договорились, что НАТО будет участвовать на военном уровне. Командующий Силами обороны сегодня вызовет Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR)", - рассказал министр.

"Для нас скорость имеет решающее значение. Если SACEUR и командующий Силами обороны достигнут соглашения, решением может стать, например, размещение здесь шведских сил. Или это может быть Германия, Польша или кто-либо еще. Благодаря двусторонним отношениям мы можем найти более быстрые решения, чем ждать решения НАТО в целом", - подчеркнул глава оборонного ведомства Эстонии.

Повреждение подводного кабеля

Сбой на электрокабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией произошел ранее на этой неделе. Морской кабель не будет работать несколько месяцев, сообщил финский системный оператор Fingrid накануне. Компания указала, что место повреждения обнаружено, и пообещала назвать срок возобновления работы кабеля по мере появления новой информации.

По данным Fingrid, подключение к электросети кабеля было прервано днем 25 декабря. В компании не исключили версию внешнего вмешательства, но подчеркнули, что причины происшествия еще предстоит выяснить.

Отмечается, что у места, где произошел разрыв, было замечено судно Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга. По данным медиакомпании Yle, в районе пролегания кабеля Estlink 2 также было замечено еще одно судно - Eagle S под флагом Островов Кука, которое направлялось из Санкт-Петербурга в Египет и заметно замедлило ход, когда обнаружились помехи в работе Estlink 2.

Это уже третий подобный инцидент в Балтийском море за год. Регулярные разрывы линий в Балтийском море начались в разгар войны России против Украины.