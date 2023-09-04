Власти ЮАР не нашли доказательств поставок оружия России

В ЮАР не нашли доказательств возможных поставок оружия в РФ. Комиссия по расследованию не обнаружила никаких подтверждений того, что в декабре 2022 года в этой стране были погружены оружие или боеприпасы на российский корабль, как об этом ранее заявлял американский посол Рубен Бриджети, заявил вечером в воскресенье, 3 сентября, президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Лицензия на экспорт оружия не выдавалась, и оружие не экспортировалось", - подчеркнул он. Тем самым, ни одно из обвинений не подтвердилось, а те, кто их предъявил, не смогли обосновать своих утверждений, указал южноафриканский руководитель, обращаясь к нации. По его словам, правительство в ближайшее время опубликует краткие выводы комиссии. Полный отчет не будет разглашен в связи с содержащейся в ней "конфиденциальной информацией военного характера".

Посол США в ЮАР обвинил эту страну в поставках оружия России

В мае посол США в Претории Рубен Бриджети обвинил власти ЮАР в том, что они поставляли оружие и боеприпасы России. По его словам, данные вооружения были поставлены в РФ на находящемся под санкциями российском грузовом судне "Леди Р" ("Lady R"), которое в начале декабря было пришвартовано в военно-морском порту в Саонстауне близ Кейптауна. По информации агентства dpa, посол был совершенно убежден в этом факте и даже поклялся собственной жизнью в его истинности.

В Вашингтоне выразили беспокойство в связи с инцидентом. "Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно захода находящегося под санкциями российского грузового судна в военный порт ЮАР в декабре прошлого года", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала данные сообщения "тревожными". Те, кто поставляет оружие в РФ, продлевает российскую агрессию против Украины, указала она. Президент Южно-Африканской Республики заявил, что власти расследуют этот инцидент.

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