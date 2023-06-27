ЮАР продолжает работу над мирным планом Африки по Украине

Путин и Зеленский согласились еще раз принять у себя делегацию лидеров стран Африки, сообщила глава МИД ЮАР.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) продолжит разработку африканской мирной инициативы по прекращению российского вторжения в Украину, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 27 июня.

По словам Пандор, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин пообещали провести еще одну встречу с главами африканских государств для обсуждения инициативы. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы война между Россией и Украиной подошла к концу", - сказала глава МИД ЮАР.

Мирная инициатива Африки по Украине

Официально власти ЮАР заявляли о своем нейтралитете в вопросе российского вторжения в Украину. Президент страны Сирил Рамафоса в середине июня посетил Киев и Санкт-Петербург с миротворческой миссией вместе с лидерами еще шести африканских государств.

Мирная инициатива, предложенная ими, включала в себя, в том числе необходимость достижения мира "с помощью переговоров и дипломатическими средствами", окончание боевых действий "как можно скорее", "деэскалацию конфликта с обеих сторон", "уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН" и "гарантии безопасности для всех стран".

Москва и Киев не оценили план

Инициатива не имела заметного успеха. "Допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", - прокомментировал план Зеленский.

По словам украинского лидера, "Россия долго пыталась обмануть всех с Минском" и сейчас "пытается вернуться к своей старой примитивной тактике". "Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит - реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли", - сказал президент.

"Не все положения (мирной инициативы. - Ред.) могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог", - прокомментировал переговоры в Москве представитель Кремля Дмитрий Песков.

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