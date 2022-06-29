Власти Филиппин закрывают издание нобелевской лауреатки Марии Рессы

Власти Филиппин распорядились закрыть новостной портал Rappler, одной из основательниц которого является лауреатка Нобелевской премии мира Мария Ресса. Ресса и главный юрист сайта Фрэнсис Лим заявили на онлайн-пресс-конференции в среду, 29 июня, что подадут апелляцию. По их словам, сотрудники издания были готовы к любым попыткам закрыть его и продолжат работать до тех пор, пока не будут исчерпаны все средства правовой защиты.

Ранее в тот же день филиппинская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что накануне решила исключить Rappler из коммерческого реестра. Она заявила, что издание нарушило норму, запрещающую иностранцам владеть филиппинскими СМИ. Критики властей утверждают, что это решение было политически мотивировано.

Важными направлениями деятельности новостного сайта Rappler, основанного в 2012 году Марией Рессой, были борьба с дезинформацией и документация нарушений прав человека президентом Филиппин Родриго Дутерте, в том числе в ходе его "войны с наркотиками", которая с 2016 года унесла жизни более 7000 человек.

Издание стало одним из самых популярных в стране, и правительство в Маниле уже неоднократно пыталось закрыть его, обвинив Рессу и Rappler в уклонении от уплаты налогов, а также в киберпреступлениях. В 2020 году журналистка была осуждена за клевету в интернете по закону о борьбе с киберпреступностью, который, по мнению критиков, власти используют как средство подавления инакомыслия. В 2021 году Мария Ресса вместе с российским журналистом, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым была удостоена Нобелевской премии за "усилия по защите свободы слова".

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