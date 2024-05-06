  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Обстрел Белгородской области: 7 человек погибли, 40 ранены

Лиза Ламбрехт
6 мая 2024 г.

Власти РФ обвинили Украину в атаке беспилотников по микроавтобусам, перевозившим "сотрудников свинокомплекса" в Белгородской области. В результате взрыва погибли семь человек, еще 40 - ранены.

https://p.dw.com/p/4fXaZ
Последствия взрыва в Белгороде 16 марта
Последствия взрыва в Белгороде 16 мартаФото: Governor of Belgorod Region/REUTERS

В Борисовском районе Белгородской области в результате атаки беспилотников погибли семь человек, еще не менее 40 - пострадали. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Ранее власти региона сообщали о шести погибших и 35 пострадавших. В атаке российские власти обвинили Вооруженные силы Украины.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар был нанесен по двум микроавтобусам "ГАЗель", которые, как утверждается, "везли сотрудников предприятия на работу". О каком предприятии идет речь, он не уточнил. При этом глава районной администрации Владимир Переверзев заявил, что в "ГАЗелях" перевозили "работников свинокомплексов ГК "Агро-Белогорье".

Кроме того, по словам Гладкова, был атакован легковой автомобиль. Фото с места происшествия чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

В Минздраве РФ также заявили, что среди пострадавших - трое детей. 30 человек госпитализированы.

СМИ: Российский самолет уронил на Белгород авиабомбу

Двумя днями ранее Гладков сообщил о произошедшем в Белгороде взрыве, в результате которого пострадали пять человек. Причины произошедшего губернатор не назвал, однако, по данным местных СМИ, такой причиной могло стать падение авиабомбы с российского самолета, летевшего бомбить Харьков.

Как пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах Белгородской области, на Белгород 4 мая упала российская ФАБ-500, которая взорвалась после падения. В результате пострадали семь человек, включая ребенка, а также были повреждены десять машин и 31 домовладение.

Боевые действия в Белгородской области

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Белгородская область и некоторые другие российские регионы стали также подвергаться обстрелам. Кроме того, в нескольких населенных пунктах Белгородской области велись бои территориальной обороны РФ с проукраинскими формированиями.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как украинский военный без рук и ног выжил в российском плену (29.04.2024)

Как украинский военный без рук и ног выжил в российском плену (29.04.2024)

Вячеслав Левицкий получил ранение под Авдеевкой в январе 2023 года. Он попал в плен к представителям так называемой "ДНР", пережил пытки. Боец вернулся из плена без обеих рук и ног.
Конфликты29 апреля 2024 г.03:20 мин.
Белгород после обстрелов, 16 марта 2024 года

"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны

"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны

Обстрелы Белгорода и приграничных регионов России продолжаются уже вторую неделю. Повлияет ли перенесение боевых действий на территорию РФ на общий ход войны? DW собрала мнения экспертов.
Конфликты22 марта 2024 г.
Самолет Ил-76

"Радио Свобода": в Белгородской области строят военный аэродром

"Радио Свобода": в Белгородской области строят военный аэродром

"Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие информацию из соцсетей о строительстве нового военного аэродрома в 75 км от границы с Украиной.
Конфликты29 апреля 2024 г.