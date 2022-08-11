 Визы в ЕС для россиян, или В чем Шольц (немного) похож на Ленина | Политика и общество: анализ событий в Европе, России, мире | DW | 16.08.2022

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Политика

Визы в ЕС для россиян, или В чем Шольц (немного) похож на Ленина

Пока другие лидеры Евросоюза выступают против дальнейшей выдачи шенгенских виз россиянам, канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь высказался "за". Об одной несерьезной исторической параллели – в карикатуре DW.

Карикатура: на верхнем плане черно-белым изображен Владимир Ленин, который с трибуны призывает Землю - крестьянам, фабрики - рабочим!, а на переднем плане внизу - канцлер ФРГ Олаф Шольц, который в похожей на Ленина манере выставил кулак вперед и требует: Визы - россиянам.

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    Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц


Контекст

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