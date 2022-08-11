Визы в ЕС для россиян, или В чем Шольц (немного) похож на Ленина

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Пока другие лидеры Евросоюза выступают против дальнейшей выдачи шенгенских виз россиянам, канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь высказался "за". Об одной несерьезной исторической параллели – в карикатуре DW.
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