Виктор Лукашенко стал новым президентом НОК Беларуси

Старший сын правящего в Беларуси Александра Лукашенко Виктор сменил отца на посту президента Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Об этом госагентство БелТА сообщило в пятницу, 26 февраля. Лукашенко руководил НОК с мая 1997 года, а его старший сын с ноября 2019-го являлся первым вице-президентом НОК.
Оппозиция не исключила ужесточение санкций МОК
Оппозиция допустила, что это приведет к ужесточению санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Штрафные меры МОК уже распространяются на обоих Лукашенко, отметил представитель Народного антикризисного управления (НАУ) Вадим Кривошеев. "Уверен, что это будет сигналом для МОК, чтобы не только продлить, но и ужесточить санкции против Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАУ.
По мнению Кривошеева, белорусской сборной придется выступать на летних Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом. "И это еще не самое страшное, чем может ответить Международный комитет на бездействие НОК Беларуси и грубые нарушения им Олимпийской хартии", - считает он.
Лукашенко обвинил поддержавших оппозицию спортсменов в предательстве
Между тем Александр Лукашенко обвинил в предательстве спортсменов, поддержавших белорусскую оппозицию. По словам правителя республики, ряд нынешних и бывших спортсменов "стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом". "На предательстве родины счастья не построишь", - добавил политик.
В середине января Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Минск права принимать чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году. IIHF объяснила решение вопросами безопасности.
В феврале трехкратная олимпийская призерка, чемпионка Европы и мира Александра Герасименя, возглавляющая Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), обратилась с открытым письмом к Александру Лукашенко, призвав его "признать поражение и уйти с достоинством".
Протесты после выборов президента
В Беларуси почти 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
Совет Евросоюза 25 февраля на год продлил санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Меры предусматривают запрет на поездки в Европейский Союз и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам санкционного перечня.
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Автор: Владимир Дорохов