Вице-президент США Камала Харрис готова заменить Джо Байдена

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила в беседе с журналистами американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) в понедельник, 12 февраля, что готова исполнять обязанности президента США в случае возникновения такой необходимости. "Я готова исполнять обязанности. В этом нет никаких сомнений", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать опасения избирателей по поводу возраста действующего президента США Джо Байдена.

По словам Харрис, любой, кто видит ее за работой, понимает ее способность руководить, передает WSJ. Газета пишет, что согласно ее источникам в Демократической партии США, серьезных разговоров о замене Байдена на другого кандидата на предстоящих президентских выборах демократы не ведут. Кроме того, отмечает WSJ, сроки подачи документов для участия в праймериз уже истекли.

Если 81-летний Джо Байден по какой-либо причине примет решение снять свою кандидатуру с предстоящих в этом году выборов, то вице-президенту Камале Харрис для замены его на съезде Демократической партии в августе нужно будет добиться поддержки большинства демократических делегатов. Если же президент снимет свою кандидатуру уже после съезда, его преемника на выборах будет определять Национальный комитет Демократической партии, сообщает WSJ.

Харрис раскритиковала доклад, называющий Байдена "человеком с плохой памятью"

10 февраля вице-президент США Камала Харрис назвала доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Джо Байден называется "пожилым человеком с плохой памятью", политически мотивированным. Того же мнения придерживается представитель юрисконсульта Белого дома Ян Сэмс. Он предположил, что член Республиканской партии Хёр мог находиться под давлением "напряженной политической обстановки".

Джо Байдена ранее подозревали в ненадлежащем хранении секретных документов. Так, осенью 2022 года в его бывшем кабинете в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в Вашингтоне нашли около 10 секретных документов времен его вице-президентства при президенте Бараке Обаме. Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Реакция на обвинения Джо Байдена

Сам президент Соединенных Штатов на обвинения отреагировал очень резко. "Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги", - заявил Байден. Он также отверг утверждение, что не помнит год смерти своего сына: "Как, черт возьми, он посмел поднимать этот вопрос? Когда меня спросили об этом, я подумал: не ваше собачье дело. Каждый День памяти мы проводим службу в память о нем, на которой присутствуют друзья, родственники и люди, которые его любили. Мне не нужен никто, чтобы напоминать, когда он умер".

Байден продолжает забывать и путать имена

Несмотря на то, что Белый дом отрицает проблемы с памятью президента Байдена, он продолжает ошибаться в своих публичных выступлениях. Так, во время недавнего приема в Нью-Йорке, где собирались деньги на его президентскую кампанию, Джо Байден перепутал бывших федеральных канцлеров Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) и Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Кроме того, в своих недавних выступлениях американский лидер путал президента Франции Эмманюэля Макрона с покойным Франсуа Миттераном, а также называл президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики. 6 февраля Байден забыл название палестинского движения ХАМАС и, подумав, назвал его "оппозицией".

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