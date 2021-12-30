Вице-канцлер ФРГ Хабек не исключает остановку "Северного потока - 2"

Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода "Северный поток - 2" ("СП-2") и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины. "Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", - заявил Хабек в выпуске передачи heute journal немецкого телеканала ZDF в вечером в среду, 29 декабря.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - отметил заместитель главы правительства ФРГ.

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

Депутат от "зеленых" считает проект неправильным

В то же время депутат фракции "Союз-90"/"зеленые" и член комитета бундестага по внешней политике Омид Нурипур (Omid Nouripour) по-прежнему считает "Северный поток - 2" неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической сфере для остановки проекта. Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в четверг, 30 декабря.

"Основные политические решения, к сожалению, уже были приняты в прошедшие годы, - сказал политик. - Если эксплуатация газопровода в конечном счете будет совместима с законом, я не вижу особых возможностей ему препятствовать, даже несмотря на то, что я по-прежнему нахожу проект неправильным".

Россия объявила о готовности "СП-2" к началу работы

Газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для транспортировки российского газа в Европу по дну Балтийского моря, полностью готов к введению в эксплуатацию, заявил накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время совещания у президента РФ Владимира Путина на тему осенне-зимнего отопительного сезона. По словам Миллера, во второй половине дня 29 декабря "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода. "Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", - указал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия ожидает сертификации "Северного потока - 2"в первой половине 2022 года.

Между тем в середине декабря глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоман (Jochen Homann) заявил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по сертификации "Северного потока - 2" принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

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