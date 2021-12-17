 Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал ″Северный поток - 2″ ошибкой | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2021

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Россия

Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал "Северный поток - 2" ошибкой

Любая агрессия не должна оставаться без жестких последствий, подчеркнул Роберт Хабек, комментируя ситуацию на российско-украинской границе.

Участницы международного движения в защиту климата Fridays for Future у здания земельного правительства в городе Шверине

Против "Северного потока - 2" выступает и международное движение в защиту климата "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future)

Строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) было ошибкой с геополитической точки зрения. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климатаРоберт Хабек (Robert Habeck) в интервью газете FAZ, выдержки из которого немецкие СМИ цитируют в субботу, 18 декабря.

Отвечая на вопрос, не приведет ли переход на возобновляемые источники энергии к зависимости от российского газа и трубопровода "Северный поток - 2", Хабек заявил: "Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права".

Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках. "Политика, направленная на поддержку конкуренции, - это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем - зависимости", - подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие всех документов по "Северному потоку - 2" закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.

Конфликт РФ с Украиной и СП-2

Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий". "Тут не может быть запретных тем для размышлений", - заявил министр, не упоминая, однако, "Северный поток - 2" напрямую.

Возможность отказа от ввода этого газопровода в эксплуатацию многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии.

Канцлер ФРГ Шольц - о СП-2

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после саммита ЕС в Брюсселе в ночь на 17 декабря заявил, что считает запуск СП-2 и усилия, прилагаемые для деэскалации кризиса вокруг Украины, двумя темами, не связанными друг с другом. "В случае с "Северным потоком - 2" речь идет о сугубо частном экономическом проекте", - подчеркнул Шольц.

В ноябре Федеральное агентство по сетям приостановило процесс регистрации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг,  предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации "Северного потока - 2", запланированный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года, но, поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут исчислять лишь после возобновления процесса. Решение, принятое Федеральным агентством по сетям, будет передано в Еврокомиссию, которая может изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор вынесет свое заключение, у Федерального агентства по сетям появятся еще два месяца для принятия окончательного решения по сертификации СП-2.

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    Автор: Андрей Гурков


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