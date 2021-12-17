Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал "Северный поток - 2" ошибкой

Строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) было ошибкой с геополитической точки зрения. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климатаРоберт Хабек (Robert Habeck) в интервью газете FAZ, выдержки из которого немецкие СМИ цитируют в субботу, 18 декабря.

Отвечая на вопрос, не приведет ли переход на возобновляемые источники энергии к зависимости от российского газа и трубопровода "Северный поток - 2", Хабек заявил: "Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права".

Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках. "Политика, направленная на поддержку конкуренции, - это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем - зависимости", - подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие всех документов по "Северному потоку - 2" закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.

Конфликт РФ с Украиной и СП-2

Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий". "Тут не может быть запретных тем для размышлений", - заявил министр, не упоминая, однако, "Северный поток - 2" напрямую.

Возможность отказа от ввода этого газопровода в эксплуатацию многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии.

Канцлер ФРГ Шольц - о СП-2

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после саммита ЕС в Брюсселе в ночь на 17 декабря заявил, что считает запуск СП-2 и усилия, прилагаемые для деэскалации кризиса вокруг Украины, двумя темами, не связанными друг с другом. "В случае с "Северным потоком - 2" речь идет о сугубо частном экономическом проекте", - подчеркнул Шольц.

В ноябре Федеральное агентство по сетям приостановило процесс регистрации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации "Северного потока - 2", запланированный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года, но, поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут исчислять лишь после возобновления процесса. Решение, принятое Федеральным агентством по сетям, будет передано в Еврокомиссию, которая может изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор вынесет свое заключение, у Федерального агентства по сетям появятся еще два месяца для принятия окончательного решения по сертификации СП-2.

Смотрите также:

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Северный поток - 2" привлек "Фортуну" Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Академик Черский" готовился целый год В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Любмин ждет удвоения поставок из РФ Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Украинский транзит: качай или плати Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Eugal: газ в Германии не задержится Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты TAP: Азербайджан снабжает юг Европы В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Baltic Pipe: Польша сменит поставщика До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию. Автор: Андрей Гурков

