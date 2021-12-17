 На трубопроводе ″Северный поток - 2″ заполняют газом вторую нитку | Новости из Германии о Германии | DW | 17.12.2021

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Германия

На трубопроводе "Северный поток - 2" заполняют газом вторую нитку

Постепенное заполнение газом второй нитки СП-2 производится для установки нужного давления в трубопроводе. Канцлер ФРГ Шольц заявил, что сертификация СП-2 никак не связана с разрядкой кризиса вокруг Украины.

Газопровод Северный поток-2

На новом трубопроводе "Северный поток - 2" (СП-2) приступили к заполнению газом второй нитки магистрали, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG в пятницу, 17 декабря. Ранее была завершена проверка технического состояния нитки. Первоначальное наполнение трубопроводом газа производится для установки нужного давления в газопроводе и является необходимым условием для его запуска. Между тем когда именно СП-2 будет запущен в эксплуатацию, остается неизвестным.

Глава Федерального агентства по сетям Йохен Хоманн (Jochen Homann) накануне проинформировал, что в первые шесть месяцев будущего года окончательного решения по сертификации СП-2 принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации СП-2, запланированный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года, но поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут отмерять лишь после возобновления процесса. Решение, принятое Федеральным агентством по сетям, будет передано в Еврокомиссию, которая может изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор, наконец, вынесет свое заключение, у Федерального агентства по сетям появится еще два месяца для принятия окончательного решения по сертификации СП-2.

Шольц: Газопровод и конфликт вокруг Украины - разные темы

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что он относится к запуску спорного газопровода СП-2 и усилиям по деэскалации кризиса вокруг Украины как к двум темам, не имеющим никакого отношения друг к другу. "В случае с "Северным потоком - 2" речь идет о сугубо частном экономическом проекте", - сказал он после саммита ЕС в Брюсселе в ночь на 17 декабря.

По словам Шольца, для запуска газопровода нужно обеспечить соответствие европейскому законодательству лишь в одном частичном аспекте. "По этому вопросу решение вынесет ведомство в Германии без всякой политики. Это - совсем другой вопрос, чем нынешние усилия с целью предотвратить нарушение украинской границы", - отметил канцлер ФРГ.

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    Автор: Андрей Гурков


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