Вероятные участники будущей коалиции ФРГ сверяют позиции перед переговорами

После парламентских выборов в Германии возможные участники будущей правительственной коалиции сверяют свои позиции для выявления потенциальных партнеров для коалиционных переговоров."Союз-90/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) после первой предварительной встречи их лидеров вечером 28 сентября готовятся провести консультации в расширенном формате 1 октября, заявил в среду, 29 сентября, на пресс-конференции в Берлине генеральный секретарь СвДП Фолькер Виссинг (Volker Wissing).

На этой встрече, в которой будут участвовать члены президиума, предполагается более детальное обсуждение ряда программных вопросов, указал он. После этого либералы проведут первые предварительные переговоры с двумя крупнейшими партиями, набравшими на выборах в бундестаг наибольшее число голосов - 2 октября с консервативным блоком ХДС/ХСС, 3 октября - с руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщил далее Виссинг.

По его словам, предложение начать предварительные переговоры либералы получили как от консерваторов, так и от социал-демократов, СвДП приняла оба предложения. При этом либералам важно провести до конца текущей недели встречи со всеми возможными партнерами по будущей коалиции. О содержании прошедшей накануне встречи, в которой помимо него участвовал председатель СвДП Кристиан Линднер и сопредседатели партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck), Виссинг не сообщил, сославшись на секретный характер переговоров.

Либералы предпочитают коалицию с консерваторами и "зелеными"

По словам либерала, наиболее предпочтительной для его партии по-прежнему является коалиция в составе ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых". Причина заключается в содержании программ, которое не изменилось после выборов в бундестаг, отметил он далее, не указав, считает ли он реалистичным создание такого правительства. Ситуацию в консервативном блоке, получившем на прошедших выборах худший результат в своей истории, Виссинг отказался комментировать, подчеркнув, что главным является программное содержание, а не отдельные политики.

Тем временем сопредседатель "зеленых" Бербок сообщила о проведении вечером 3 октябя предварительной встречи с СДПГ. Кроме того, ХДС/ХСС пригласил ее партию на переговоры на следующей неделе, заявила она в Берлине. "Зеленые" находятся в контакте с консервативным блоком, но результат выборов является четким поручением избирателей обновить правительство, подчеркнула Бербок. Она также подтвердила, что 1 октября состоится еще одна предварительная встреча с либералами в расширенном формате.

Блок ХДС/ХСС пригласил на переговоры либералов и "зеленых"

В свою очередь председатели Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Армин Лашет (Armin Laschet) и Маркус Зёдер (Markus Söder) пригласили СвДП и "зеленых" создать коалицию. Они поздравили лидеров двух малых партий с успехом на выборах и поблагодарили за справедливую предвыборную борьбу, пишет dpa со ссылкой на письма консерваторов, направленные "зеленым" и либералам.

Коалиция с этими партиями является "политическим проектом будущего", который отражает интересы всего общества и сможет модернизировать Германию и делать ее более экологичной, указывается далее. Кроме того, Лашет и Зёдер подчеркнули важность тем цифровизации, открытости Германии миру и безопасности. Они также указали, что социал-демократы стали на выборах сильнейшей партией, но "ни одна политическая сила не получила право в одиночку сформировать правительство".

Между тем СДПГ подтвердила проведение 3 октября первых переговоров с либералами, а затем - с "зелеными". Задачей является быстрое создание с этими двумя партиями стабильного правительства, заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "Мы начинаем переговоры с твердым намерением с нашей стороны образовать правительство", - подчеркнул социал-демократ. На первой встрече, по его словам, предполагается выяснить наличие "общего понимания больших задач", а "четкой целью является создание коалиции победителей".

Социал-демократы обошли консерваторов на 1,6 процента

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в германский бундестаг выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Ближайший соперник СДПГ - блок ХДС/ХСС - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, СвДП - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

После выборов правившие до сих пор СДПГ и ХДС/ХСС, не планирующие вновь создавать "большую коалицию", готовятся начать предварительные консультации с малыми партиями - "зелеными" и СвДП для создания правительственной коалиции.

Кандидат в канцлеры от набравшей на выборах наибольшее число голосов СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) расценил итоги голосования как однозначный мандат на коалиционное правительство в составе социал-демократов, либералов из СвДП и "Союза-90/Зеленых". Руководство ХДС в свою очередь выступает за формирование так называемой коалиции "Ямайка" - по традиционным цветам партий консерваторов, "зеленых" и либералов.

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