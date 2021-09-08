Верховный суд Мексики одобрил декриминализацию абортов

Верховный суд (ВС) Мексики пришел к выводу, что абсолютный запрет на аборты неконституционен. Коллегия из десяти судей в Мехико во вторник, 7 сентября, единогласно постановила, что право женщин на репродуктивную свободу не должно нарушаться.

Судьи признали противоречащей конституции статью 196 уголовного кодекса штата Коауила, согласно которой за прерывание беременности в первом триместре предусматривалось от одного года до трех лет лишения свободы. Статья предусматривала тюремное заключение как для женщины, добровольно идущей на аборт, так и для лица, которое способствует "аборту с ее согласия".

"Переломный момент"

Председатель ВС Артуро Залдивар назвал единогласное решение "переломным моментом" для всех женщин, особенно - для наиболее уязвимых из них. Постановление было вынесено на основании дела от 2018 года.

Вердикту предшествовала активизация феминистического движения и акций протеста в Мехико, где митингующие требовали перемен и призывали отменить законы против абортов, действующие на большей части территории страны.

Прецедент для нижестоящих судебных инстанций

Решение создало прецедент, следовать которому обязаны все нижестоящие судебные инстанции. Таким образом судебное преследование любой женщины, прибегшей к искусственному прерыванию беременности, невозможно - без нарушения конституции.

До настоящего времени прерывание беременности по любой причине на сроке до 12 недель было разрешено только в Мехико, а также в штатах Веракрус, Идальго и Оахака.

В Мексике - около 100 млн католиков

Как напоминает агентство Reuters, в стране проживает около 100 млн католиков. Население на 2020 год превышало 128 млн человек. Список государств с наибольшим числом живущих там католиков возглавляет Бразилия, Мексика занимает вторую строчку.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор до занятия этого поста в 2018 году поддерживал политические силы, придерживающейся жесткой линии в отношении абортов. Он, однако, 7 сентября подчеркнул, что решение по данному вопросу должен принимать суд, и пообещал не вмешиваться.

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