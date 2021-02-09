 Верховный суд США разрешил передать финансовые документы Трампа прокурорам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2021

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Мир

Верховный суд США разрешил передать финансовые документы Трампа прокурорам

Дональд Трамп пытался обжаловать требование судов передать налоговые декларации прокурору Манхэттена. Верховный суд США отказал бывшему президенту.

Здание Верховного суда США в Вашингтоне

Здание Верховного суда США в Вашингтоне

Верховный суд США в понедельник, 22 февраля, отказал бывшему президенту Дональду Трампу, который пытался обжаловать разрешение на передачу прокурорам его налоговых деклараций и иных финансовых документов. Суды нижестоящих инстанций ранее решили, что фирма Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью политика, должна предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа. Однако он обжаловал вердикт.

Прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс добивается доступа к финансовым документам экс-главы Белого дома за 2011 - 2018 годы. Он отреагировал на решение Верховного суда коротким сообщением в Twitter: "Работа продолжается".

Вэнс расследует вероятное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые заявляли об интимной связи с Трампом.

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