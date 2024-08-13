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ВС РФ хочет прекращать дела участников войны на стадии суда

Жан Рофе
13 августа 2024 г.

Законопроект Верховного суда предполагает, что уголовные дела участников войны могут прекратить во время рассмотрения в суде. Сейчас это разрешено только на стадии следствия или уже после вынесения приговора.

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Здание Верховного суда РФ
Здание Верховного суда РФФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Верховный суд России предложил дополнить механизм освобождения участников войны от уголовной ответственности и приостанавливать уголовные дела тех, кто согласился воевать в Украине, не только на стадии следствия, но и во время самих судебных процессов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 13 августа.

По данным агентства, соответствующий законопроект был представлен на Пленуме Верховного суда, его планируется внести в Госдуму.

В марте 2024 года вступили в силу поправки в уголовное законодательство, которые позволяют приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения в отношении тех, кто призван на военную службу или заключил контракт с вооруженными силами. При этом освобождение от уголовной ответственности возможно только на этапе предварительного следствия - до передачи дела в суд, а также после вынесения приговора.

В законопроекте Верховного суда предлагается применять этот механизм и на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд и находится в суде первой или апелляционной инстанции, пишет ТАСС. Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, куда только поступило дело, суд, вынесший приговор или суд апелляционной инстанции.

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