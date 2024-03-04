ВС РФ отклонил апелляцию Надеждина на отказ в регистрации

Отказ Борису Надеждину в регистрации на выборах президента РФ вступил в силу. Верховный суд отклонил его апелляцию. Надеждин подаст надзорную жалобу в президиум Верховного суда и Конституционный суд.

Апелляционная коллегия Верховный суд (ВС) России отклонила жалобу политика Бориса Надеждина на отказ в удовлетворении его иска о признании незаконным постановления Центризбиркома, который не зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России. Соответствующее решение вынесено в понедельник, 4 марта.

В то же время Надеждин сообщил в Telegram, что не собирается останавливать и будет бороться "до конца". "Я не согласен с решением коллегии, поэтому подам надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда. А потом обратимся и в Конституционный Суд", - написал он.

Надзорная жалоба отличается от апелляционной тем, что она позволяет оспорить решение суда, вступившее в законную силу. Она может быть подана только в случае, если попытки обжалования решения суда до его вступления в законную силу были исчерпаны.

Попытки Надеждина добиться участия в выборах президента РФ

Борис Надеждин выдвигал своб кандидатуру на выборы президента РФ от партии "Гражданская инициатива". 31 января он сдал в ЦИК подписи около 105 000 избирателей в свою поддержку. В ходе сбора Надеждиным подписей многие СМИ и Telegram-каналы публиковали видео и фото очередей из граждан РФ в ряде городов России и за границей, желающих поставить подпись в поддержку этого политика, выступающего за прекращение войны России против Украины.

Однако в Центризбиркоме забраковали более 15% подписей в поддержку Надеждина. По результатам проверки 60 тысяч подписей 9147 из них были признаны "недействительными", сообщили в ЦИК 8 февраля.

Иск политика, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборах, Верховный суд России отклонил 21 февраля. 15 февраля Верховный суд РФ отклонил еще два иска Надеждина - о процедуре сбора подписей и проверке подписных листов.

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