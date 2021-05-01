 Верхняя Франкония - баварский регион ″Тысячи сортов пива″ (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.08.2021

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По Германии

Верхняя Франкония - баварский регион "Тысячи сортов пива" (фотогалерея)

Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты.

  • Бамберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Бамберг

    Знакомство с баварским регионом Верхняя Франкония начнем в Бамберге - своего рода музее Средних веков под открытым небом. В 1993 году здешние исторические памятники были внесены в список Всемирного наследия. На этой фотографии - Старая ратуша, считающаяся одной из самых красивых в Германии.

  • Байройт

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Байройт

    Не меньшей известностью пользуется верхнефранконский Байройт. Сразу по нескольким причинам. Одна из них - памятники барокко. Среди них - Маркграфский оперный театр, в 2012 году также получивший статус объекта ЮНЕСКО. Подробнее - по ссылке под галереей, а на этой фотографии - Оранжерея в парке Эрмитаж.

  • Фестивальный театр в Байройте

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Вагнеровский фестиваль

    Однако всемирную известность Байройт получил намного раньше - благодаря летнему театральному фестивалю Рихарда Вагнера, основанному самим этим композитором. Первый состоялся в 1876 году в специально возведенном для показа вагнеровских опер театре - Фестшпильхаусе.

  • Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Кобург

    Далее на нашем пути еще один большой город Верхней Франконии - Кобург. Эта фотография сделана на Рыночной площади, известной своими старыми репрезентативными зданиями. Долгое время в этом городе находилась резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готских - той самой династии, которой также принадлежит британский дом Виндзоров.

  • Фесте Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фесте Кобург

    Над городом возвышается крепость X века - Фесте Кобург, прозванная "Короной Франконии". Она является одним из самых больших и хорошо сохранившихся таких сооружений в Германии. Включена в популярный маршрут - "Дорогу замков". В музее выставлены произведения искусства и сокровища кобургских правителей.

  • Штаффельберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Штаффельберг

    Недалеко от Кобурга находится "Гора франков" - Штаффельберг. Отличительная черта этой горы - приметный скалистый выступ. Место идеально подходит для занятий скалолазанием. Однако подняться сюда можно и более простым способом - пешком со стороны города Бад-Штаффельштайн.

  • Базилика четырнадцати святых помощников

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фирценхайлиген

    С горы Штаффельберг можно разглядеть следующую достопримечательность Верхней Франконии - выдающийся памятник барокко, возведенный по проекту знаменитого архитектора Бальтазара Неймана. Перед нами - паломнический храм Фирценхайлиген, он же - Базилика четырнадцати святых помощников.

  • Тюхерсфельде

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская Швейцария

    Далее заглянем во Франконскую Швейцарию - популярный туристический и курортный регион. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году. Общая протяженность маршрутов для пешего туризма превышает здесь 4500 километров. На фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.

  • Керамические пивные кружки

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконское пиво

    После похода или осмотра достопримечательностей жажду особенно приятно утолить прохладным пивом. По плотности пивоварен Верхняя Франкония занимает первое место в Германии. На двухстах пивоварнях производят в общей сложности около тысячи разных сортов пива.

  • Жареная франконская колбаска

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская кухня

    В целом вся Франкония, не только Верхняя, считается очень хлебосольным регионом. Добротная местная кухня славится своими колбасками, свиными рульками и разными видами жаркого, а для вегетарианцев в меню всегда найдутся традиционные клецки с соусом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


  • Бамберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Бамберг

    Знакомство с баварским регионом Верхняя Франкония начнем в Бамберге - своего рода музее Средних веков под открытым небом. В 1993 году здешние исторические памятники были внесены в список Всемирного наследия. На этой фотографии - Старая ратуша, считающаяся одной из самых красивых в Германии.

  • Байройт

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Байройт

    Не меньшей известностью пользуется верхнефранконский Байройт. Сразу по нескольким причинам. Одна из них - памятники барокко. Среди них - Маркграфский оперный театр, в 2012 году также получивший статус объекта ЮНЕСКО. Подробнее - по ссылке под галереей, а на этой фотографии - Оранжерея в парке Эрмитаж.

  • Фестивальный театр в Байройте

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Вагнеровский фестиваль

    Однако всемирную известность Байройт получил намного раньше - благодаря летнему театральному фестивалю Рихарда Вагнера, основанному самим этим композитором. Первый состоялся в 1876 году в специально возведенном для показа вагнеровских опер театре - Фестшпильхаусе.

  • Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Кобург

    Далее на нашем пути еще один большой город Верхней Франконии - Кобург. Эта фотография сделана на Рыночной площади, известной своими старыми репрезентативными зданиями. Долгое время в этом городе находилась резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готских - той самой династии, которой также принадлежит британский дом Виндзоров.

  • Фесте Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фесте Кобург

    Над городом возвышается крепость X века - Фесте Кобург, прозванная "Короной Франконии". Она является одним из самых больших и хорошо сохранившихся таких сооружений в Германии. Включена в популярный маршрут - "Дорогу замков". В музее выставлены произведения искусства и сокровища кобургских правителей.

  • Штаффельберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Штаффельберг

    Недалеко от Кобурга находится "Гора франков" - Штаффельберг. Отличительная черта этой горы - приметный скалистый выступ. Место идеально подходит для занятий скалолазанием. Однако подняться сюда можно и более простым способом - пешком со стороны города Бад-Штаффельштайн.

  • Базилика четырнадцати святых помощников

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фирценхайлиген

    С горы Штаффельберг можно разглядеть следующую достопримечательность Верхней Франконии - выдающийся памятник барокко, возведенный по проекту знаменитого архитектора Бальтазара Неймана. Перед нами - паломнический храм Фирценхайлиген, он же - Базилика четырнадцати святых помощников.

  • Тюхерсфельде

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская Швейцария

    Далее заглянем во Франконскую Швейцарию - популярный туристический и курортный регион. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году. Общая протяженность маршрутов для пешего туризма превышает здесь 4500 километров. На фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.

  • Керамические пивные кружки

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконское пиво

    После похода или осмотра достопримечательностей жажду особенно приятно утолить прохладным пивом. По плотности пивоварен Верхняя Франкония занимает первое место в Германии. На двухстах пивоварнях производят в общей сложности около тысячи разных сортов пива.

  • Жареная франконская колбаска

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская кухня

    В целом вся Франкония, не только Верхняя, считается очень хлебосольным регионом. Добротная местная кухня славится своими колбасками, свиными рульками и разными видами жаркого, а для вегетарианцев в меню всегда найдутся традиционные клецки с соусом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Читайте также:
• Всемирное наследие: Бамберг
• Сколько в Германии "Швейцарий"?
• Туристические маршруты по Германии: Романтическая дорога

Контекст

Кто придумал Франконскую Швейцарию

Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.  

Хоэнштайн - средневековый замок во Франконской Швейцарии

Один пасмурный день весну не задерживает. Эта фотография была сделана в баварском регионе Франкония в среду, 22 марта.  

Развалины замка Найдек - символ Франконской Швейцарии

Древний замок, долгое время служивший резиденцией одному знатному роду, был взят штурмом и разрушен в 1553 году.  

Маркграфский оперный театр в Байройте

В Баварии завершена реставрация Маркграфского оперного театра в Байройте, построенного в эпоху барокко и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Что нужно знать про Вагнера

Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.  

Бамберг - "франконский Рим"

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".  

Ноябрьский туман на баварском озере Фихтельзе

В лесах вокруг этого живописного озера растут горные сосны, пушистые березы, шикша, голубика, осока и пушица.  

Достопримечательности Баварии: Монастырь Банц

Эта бенедиктинская обитель была основана на берегу реки Майн в 1070 году. До своего роспуска в 1803 году монастырь Банц был самым богатым в Верхней Франконии.  

Идеальный закат на баварском озере Бромбахзе

Так выглядел один из июньских вечеров на баварском озере Бромбахзе около Плайнфельда в Верхней Франконии.  

Рейтинг баварских достопримечательностей

Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II.  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?  

Достопримечательности Верхней Франконии

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Всемирное наследие: Бамберг  

Биопиво: в чем прикол?  

Что мешает немецким пивоварам продавать больше пива?  

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