Верхняя Франкония - баварский регион "Тысячи сортов пива" (фотогалерея)

Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты.
Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.
Один пасмурный день весну не задерживает. Эта фотография была сделана в баварском регионе Франкония в среду, 22 марта.
Древний замок, долгое время служивший резиденцией одному знатному роду, был взят штурмом и разрушен в 1553 году.
В Баварии завершена реставрация Маркграфского оперного театра в Байройте, построенного в эпоху барокко и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.
Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".
В лесах вокруг этого живописного озера растут горные сосны, пушистые березы, шикша, голубика, осока и пушица.
Эта бенедиктинская обитель была основана на берегу реки Майн в 1070 году. До своего роспуска в 1803 году монастырь Банц был самым богатым в Верхней Франконии.
Так выглядел один из июньских вечеров на баварском озере Бромбахзе около Плайнфельда в Верхней Франконии.
Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II.