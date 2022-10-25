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Иллюстративное фотоФото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Британию и Швейцарию призвали поддержать лимит цен на газ РФ

Анна Мельникова
50 мин. назад

Планируемое Евросоюзом ограничение цен на российский газ принесет эффект, если к нему присоединятся страны, получающие энергию из ЕС, уверены в Еврокомиссии.

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Европейская комиссия предложила государствам, импортирующим электроэнергию из стран ЕС, присоединиться к планируемому Евросоюзом ограничению цен на природный газ из России. Документ с соответствующими рекомендациями ЕК распространила перед встречей министров энергетики стран ЕС, которая пройдет в Люксембурге 25 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

В рекомендациях для министров перечислены ключевые преимущества и недостатки введения потолка цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Помимо ускорения расхода газа из-за активного потребления, эта мера может повлечь за собой противоречащую договоренностям внутри Евросоюза ситуацию, когда страны ЕС экспортируют энергию по более высокой стоимости, чем на внутренних торгах. Чтобы избежать этого, необходимо участие других государств, получающих энергию из ЕС, прежде всего Швейцарии и Великобритании, уверены в Еврокомиссии.

Лимит цен на газ, по-прежнему поставляемый из России, был главной темой недавнего саммита ЕС в Брюсселе. Его участники не пришли к единому мнению о том, как в Европе будут сдерживать растущие расходы на энергоносители, но договорились продолжить обсуждение, опираясь на сформулированные ранее предложения Еврокомиссии.  В частности, это может быть создание единой системы закупок газа европейскими странами и введение новой формулы расчета цены на сжиженный газ.

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