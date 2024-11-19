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Великобритания ввела санкции против "Юнармии" и "Авангарда"

Александра Иванова
19 ноября 2024 г.

Лондон наложил ограничения на организации и физлица, причастные, по его данным, к депортации и индоктринации украинских детей.

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Украинская девочка в Одессе, рядом со зданием, разрушенным в ходе российской атаки, ноябрь 2024 года
Лондон осуждает попытки РФ "использовать украинских детей как пешки в войне"Фото: Lyashonok Nina/Ukrinform/abaca/picture alliance

Великобритания ввела санкции против организаций и физических лиц, которых Лондон считает причастными к "насильственной депортации и попытке индоктринации украинских детей со стороны российского государства". Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте правительства Соединенного Королевства во вторник, 19 ноября. В частности, под ограничения попали патриотические объединения молодежи в РФ "Юнармия" и "Авангард".

В санкционном списке также оказались восемь физических лиц, в том числе директор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" Игорь Казарезов, руководитель одного из филиалов этого центра Андрей Сабинов, спортивный гимнаст Никита Нагорный и назначенная РФ директор херсонского Дома ребенка Татьяна Завальская.

Депортация украинских детей

По данным Великобритании, более 19 500 украинских детей были насильственно перемещены или депортированы российскими властями в РФ и на временно оккупированные территории Украины.

"Около 6 000 украинских детей были переведены в сеть лагерей перевоспитания. Там они подвергаются индоктринации, направленной на уничтожение их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений, - стратегия, восходящая к незаконной аннексии Крыма Россией более 10 лет назад", - отмечается в заявлении правительства Соединенного Королевства.

"Ни один ребенок не должен быть использован в качестве пешки в войне, однако тот факт, что президент Путин нацелился на украинских детей, показывает, до каких глубин он готов дойти в своем стремлении стереть Украину и ее народ с карты мира", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

В Лондоне подчеркнули, что Великобритания "по-прежнему решительно поддерживает Украину в ее борьбе за свободу". С начала полномасштабного вторжения России в соседнее государство Лондон выделил на помощь Киеву 12,8 млрд фунтов стерлингов (в пересчете: 15,3 млрд евро) и будет продолжать оказывать ему военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (3,6 млрд евро) ежегодно столько, сколько это будет необходимо, следует из пресс-релиза.

 

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