Великобритания ввела санкции из-за убийства Навального

Власти Великобритании ввели санкции против руководителей ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой содержался и был убит политик Алексей Навальный. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены в соответствии с новыми санкциями", сообщается на сайте британского правительства в среду, 21 февраля.

Всего под санкции попали шесть человек: начальник колонии Вадим Калинин и его замы Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков, Александр Образцов. В пресс-релизе правительства подчеркивается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

Белый дом сообщал, что 23 февраля объявит о крупном пакете санкций против России в связи со смертью Алексея Навального и второй годовщиной войны в Украине.

Смерть Навального в колонии

О смерти Навального в колонии ФСИН сообщил 16 февраля. Что стало причиной гибели оппозицонного политика, неизвестно до сих пор. Власти отказываются не только выдать тело его родственникам и адвокатам, но даже не показывают его.

По информации соратников Навального, следователи 19 февраля сообщили его матери, что она не получит тело сына еще как минимум 14 дней, пока будет проводиться "химическая экспертиза". "Тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" - это неприкрытая ложь и издевательство", - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Почти 70 тысяч человек направили через сервис "Дятел" правозащитного проекта "ОВД-Инфо" обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Навального его родственникам.

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