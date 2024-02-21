  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеАлексей НавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Великобритания ввела санкции из-за убийства Навального

Даниил Сотников
21 февраля 2024 г.

Великобритания ввела санкции против руководства колонии, где при невыясненных обстоятельствах умер российский политик Алексей Навальный.

https://p.dw.com/p/4ch5u
Мемориал в память о Навальном в Лондоне
Мемориал в память о Навальном в ЛондонеФото: Vuk Valcic/ZUMA Wire/imago

Власти Великобритании ввели санкции против руководителей ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой содержался и был убит политик Алексей Навальный.  Им  будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены в соответствии с новыми санкциями", сообщается на сайте британского правительства в среду, 21 февраля.

Всего под санкции попали шесть человек: начальник колонии Вадим Калинин и его замы Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков, Александр Образцов. В пресс-релизе правительства подчеркивается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

Белый дом сообщал, что 23 февраля объявит о крупном пакете санкций против России в связи со смертью Алексея Навального и второй годовщиной войны в Украине. 

Смерть Навального в колонии

О смерти Навального в колонии ФСИН сообщил 16 февраля. Что стало причиной гибели оппозицонного политика, неизвестно до сих пор. Власти отказываются не только выдать тело его родственникам и адвокатам, но даже не показывают его.

По информации соратников Навального, следователи 19 февраля сообщили его матери, что она не получит тело сына еще как минимум 14 дней, пока будет проводиться "химическая экспертиза". "Тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" - это неприкрытая ложь и издевательство", - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Почти 70 тысяч человек направили через сервис "Дятел" правозащитного проекта "ОВД-Инфо" обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Навального его родственникам.

Смотрите также:

Можно ли скрыть причину смерти - интервью с судмедэкспертом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Юлия Навальная - вдова Алексея Навального

Юлия Навальная. Новое лицо российской оппозиции?

Юлия Навальная. Новое лицо российской оппозиции?

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что продолжит дело своего погибшего в колонии супруга. DW - о том, кто такая Юлия Навальная и каковы ее шансы в борьбе с режимом Путина.
Права человека20 февраля 2024 г.
Акция памяти Алексея Навального в Берлине

Владимир Кара-Мурза возложил вину за смерть Навального лично на Путина

Владимир Кара-Мурза возложил вину за смерть Навального лично на Путина

"Этот человек несет с собой смерть все 25 лет своей власти", - заявил Владимир Кара-Мурза о российском президенте. Именно Путина осужденный политик считает виновным в смерти Навального, Немцова, Политковской.
Политика20 февраля 2024 г.

Пресс-релиз на сайте правительства Великобритании

Пресс-релиз на сайте правительства Великобритании
www.gov.uk