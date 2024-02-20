  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против УкраиныАлексей НавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Смерть Навального: США анонсировали новые санкции против РФ

Евгений Жуков
20 февраля 2024 г.

США подготовили обширный пакет санкций в отношении России в связи с гибелью Алексея Навального и войной в Украине. Вашингтон настаивает на расследовании смерти в колонии российского оппозиционера.

https://p.dw.com/p/4cdF2
Акция памяти Алексея Навального в Варшаве
Акция памяти Алексея Навального в ВаршавеФото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

Вашингтон объявит в пятницу, 23 февраля, о новых санкциях против России в связи со смертью в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального . Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Он указал, что по указанию главы Белого дома Джо Байдена будет объявлено "об обширном пакете санкций, чтобы призвать Россию к ответу за то, что случилось с господином Навальным".

"Какую бы историю ни решило рассказать миру российское правительство, очевидно, что ответственность за это лежит на президенте Путине и его правительстве, - подчеркнул Кирби, добавив, что в отсутствие заслуживающего доверия расследования смерти оппозиционера Вашингтон не станет верить Москве на слово. - Мы требуем от российского правительства полной прозрачности в вопросе о том, как он погиб".

По словам Кирби, санкции также станут ответом на ведение Москвой уже два года жестокой войны против Украины. Объявление о новом пакете приурочено ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в соседнюю страну.

Смотрите также:

Можно ли скрыть причину смерти - интервью с судмедэкспертом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Акция памяти Алексея Навального в Берлине, 16 февраля 2024 года

Экс-посол США в РФ: Если Путин силен, то почему трусливо убил Навального?

Экс-посол США в РФ: Если Путин силен, то почему трусливо убил Навального?

Бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью DW объяснил, почему считает президента РФ убийцей Алексея Навального и призвал Запад ответить на это помощью Украине в войне.
Политика17 февраля 2024 г.
Плакат на стихийном митинге в Берлине в память Алексея Навального

Комментарий: Прекрасная Россия прошлого - без Навального

Комментарий: Прекрасная Россия прошлого - без Навального

Путин избавился от главного символического конкурента. И ему это сойдет с рук: неготовность Запада не признавать его президентом укрепит уверенность Кремля в безнаказанности, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика16 февраля 2024 г.