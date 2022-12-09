Веймарскую премию за права человека дадут Щербаковой и Карач

Премия будет вручена по случаю отмечаемого 10 декабря Дня прав человека, сообщила администрация Веймара. Городские власти заверили, что огни будут и впредь защищать двух активисток.

Премия за права человека, учрежденная городом Веймаром, в 2022 году присуждена россиянке Ирине Щербаковой и белоруске Ольге Карач. Награда, денежный размер которой составляет 5000 евро, будет вручена в ходе торжественного мероприятия по случаю отмечаемого 10 декабря Дня прав человека, сообщила городская администрация Веймара в пятницу, 9 декабря. В администрации заверили, что Веймар будет и впредь бороться за благополучие и неприкосновенность обеих лауреаток.

73-летняя историк и германистка Ирина Щербакова является одним из сооснователей российской правозащитной организации "Мемориал", которая в нынешнем году была удостоен Нобелевской премии мира. Щербакова покинула Россию после запрета "Мемориала" властями РФ и вторжения российских войск в Украину.

43-летняя Ольга Карач после целого ряда задержаний на родине ныне живет в изгнании в Литве. Она активно боролась за соблюдение основных прав человека, равноправие и защиту активистов в Беларуси. Карач получит Премию города Веймара 10 декабря лично, а Ирина Щербакова в это время будет находиться в Осло на церемонии вручения Нобелевской премии мира "Мемориалу".

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