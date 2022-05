Ведущие эксперты обвинили Россию в разжигании геноцида в Украине

Действия России на территории Украины дают достаточно оснований для вывода, что Москва подстрекает к геноциду и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщил американский телеканал CNN в пятницу, 27 мая, со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию документа.

Это первый независимый отчет о вероятном геноциде в Украине, подготовленный с начала войны. В его составлении участвовали более 30 ведущих юристов и экспертов в области исследования геноцида. Они указали, что Россия нарушила 2-ю и 3-ю статьи Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В качестве доказательств составители представили примеры массовых убийств мирных жителей, насильственных депортаций и антиукраинской риторики, используемой высшими должностными лицами России. В частности, в докладе приводятся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не имеет права на существование как независимое государство.

Авторы документа прямо сравнивают ситуацию в Украине с резней, устроенной армией Республики Сербской в боснийском городе Сребреница в 1995 году, и призывают мировых лидеров повлиять на Россию, пока не стало слишком поздно. Копии этого доклада планируется направить парламентам, правительствам и международным организациям по всему миру.

Расследование возможных военных преступлений России

Расследованием возможных военных преступлений России в Украине занимается в первую очередь сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что ее ведомство открыло более 8000 расследований по фактам предполагаемых нарушений законов ведения войны.

Собственные расследования начали также более десяти государств ЕС, в том числе Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. На глобальном уровне следствие также ведет Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. По словам главного прокурора МУС Карима Хана, для расследования ситуации в Украине гаагский суд задействовал рекордное количество стран - 43.

Смотрите также:

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на полночь 11 апреля ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара по правам человека. Реальные цифры - выше. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только в этом осажденном городе за время войны погибло более 10 тысяч мирных жителей. Автор: Николай Пермяков