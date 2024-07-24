Ватикан готов поддержать Украину в поисках достижения мира

Государственный секретарь Ватикана, главный дипломат папы римского обратился к международному сообществу с призывом сделать больше для Украины, подвергшейся нападению со стороны России. "Мы не можем допустить, чтобы это стало еще одним забытым конфликтом", - заявил кардинал Пьетро Паролин в интервью, публикуемому итальянской газете Avvenire в среду, 24 июля. Украина по-прежнему нуждается в гуманитарной помощи и поддержке в поисках путей достижения мира, сказал он.

"Мне кажется, что мы все еще далеки от решения путем переговоров", - указал Паролин по итогам своей пятидневной поездки в обороняющуюся страну, в рамках которой накануне он был принят президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам ватиканского дипломата, Святой Престол с самого начала поддержал "мирную формулу" Зеленского, прежде всего из-за ее гуманитарного аспекта. Однако слабым местом этой "мирной попытки" является то, что в ней не участвует Россия

Паролин скептически отнесся к тому, что Москва примет приглашение Зеленского на следующую международную мирную конференцию. "Но Россия не должна отсутствовать за столом переговоров", - подчеркнул Паролин, назвавший "шагом вперед" тот факт, что президент Украины признал необходимость участия России.

Отношения между Киевом и Ватиканом улучшились

Отношения между украинским правительством и Святым Престолом в последнее время улучшился, отметил Паролин. После встречи с папой Франциском в мае 2023 года Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в посредниках. "Я считаю, что возникли более доверительные и понимающие отношения", - сказал кардинал. Однако это не меняет позиции Ватикана, который всегда будет предлагать себя в качестве пространства для посредничества и диалога. "Позиция, которая требует очень взвешенного отношения. Именно так всегда поступал понтифик", - подчеркнул Паролин.

Однако решений все еще не найдено, так что "война, к сожалению, продолжается даже спустя более двух лет". "В любом случае, дипломатия, по крайней мере со стороны Святого Престола, находится в движении. У нас нет другого оружия", - подчеркнул кардинал. "Но тем временем люди умирают. Вот почему я говорю, что усилия должны быть активизированы", - сказал государственный секретарь Ватикана.