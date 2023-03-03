Вашингтон призвал бизнес соблюдать санкции в отношении РФ

Администрация США призвала бизнес обеспечить соблюдение санкций, введенных в отношении России. Вашингтон предупреждает: РФ может использовать разные тактики для обхода санкций - в том числе, действуя через третьи страны.

Администрация США в четверг, 3 марта, призвала американский бизнес обеспечить соблюдение санкций, введенных в отношении России за ее агрессивную войну против Украины, передает агентство Reuters. В совместном заявлении три министерства США - юстиции, торговли и финансов - предупреждают: несоблюдение санкций может привести к судебному преследованию или другим мерам принудительного воздействия.

КНР, Армения, Турция и Узбекистан могут служить "перевалочными пунктами"

В документе говорится, что частные компании должны знать о разных тактиках, которые могут использоваться для обхода санкций: это, например, использование подставных фирм и псевдонимов, или тайная доставка подсанкционных товаров. Упоминается, что такие страны, как Китай, Армения, Турция и Узбекистан могут использоваться в качестве "перевалочных пунктов" для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь.

"Компании всех типов должны действовать ответственно, внедряя у себя строгий контроль за соблюдением санкций", - подчеркивает правительство США.

Запад борется с "перевалочными пунктами"

По данным статистической службы Европейского союза Eurostat, за первые девять месяцев войны в Украине объем поставок товаров из ЕС в Россию сократился на 47 процентов. За тот же период поставки европейской продукции в соседние с РФ государства - например, в Грузию, Казахстан и Киргизию - выросли на 48 процентов. Экспорт в соседние с РФ государства нарастили все страны Евросоюза, за исключением Мальты и Швеции.

Страны Запада пытаются бороться с такими "перевалочными пунктами". Так, в декабре Евросоюз призвал власти Турции, которая за последний год нарастила объемы торговли с Россией, пересмотреть свою политику. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом напомнил, что Турция - кандидат в ЕС, и Брюссель ожидает, что Анкара не будет помогать Москве обходить санкции.

Кроме того, 2 марта стало известно, что представители США, Евросоюза и Великобритании ведут с Объединенными Арабскими Эмиратами переговоры о прекращении реэкспорта товаров в Россию. В частности, официальные лица западных государств обеспокоены поставками электронных компонентов, которые могут быть использованы для поддержания военных действий России в Украине.

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