 Вашингтон подтвердил возможное усиление контингента в Восточной Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Вашингтон подтвердил возможное усиление контингента в Восточной Европе

В Белом доме сообщили о консультациях с союзниками о возможной переброске сил в Восточную Европу. Около 8500 солдат США приведены в повышенную боеготовность, заявили в Пентагоне.

Военнослужащие США на авиабазе в Северной Каролине

Военнослужащие США на авиабазе в Северной Каролине

Администрация США подтвердила проведение консультаций с союзниками в Восточной Европе по возможному усилению американского военного контингента в этих странах. "Мы никогда не исключали предоставление странам на восточном фланге (НАТО - Ред.) дополнительной поддержки и помощи перед вторжением", заявила в понедельник, 24 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Данные консультации являются частью подготовки США к возможным сценариям, указала она далее. При этом представитель американской администрации сослалась на оценку президента США Джо Байдена о том, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Деталей возможного усиления американского контингента Псаки не назвала.

В состояние повышенной боеготовности приведены 8,5 тысячи солдат США

В свою очередь Минобороны США сигнализировало готовность отправить в Европу около 8500 военнослужащих. Представитель ведомства Джон Кирби сообщил, что такое число американских солдат по распоряжению президента Джо Байдена и по рекомендации министра обороны Ллойда Остина приведено в состояние повышенной боеготовности. Решение об отправке войск в Европу еще не принято, указал Кирби.

"Мы готовы отреагировать на целый спектр непредвиденных обстоятельств, включая поддержку сил реагирования НАТОв случае их активации", - добавил представитель Пентагона.

Ранее в тот же день американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США написала, что Байден рассматривает возможность отправить в страны НАТО в Восточной Европе несколько тысяч американских военнослужащих, а также военные самолеты и корабли. По данным издания, на встрече в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде 22 января высокопоставленные чиновники Минобороны США предложили Байдену несколько сценариев развития событий, один из них предполагает отправку до 5000 военнослужащих, а в случае ухудшения ситуации их численность может быть увеличена в десять раз.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 19:25

Украина под прицелом Путина: нашли ли Лавров и Блинкен выход из тупика? DW Новости (21.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Германия не дает оружие Украине и не эвакуирует дипломатов (24.01.2022)  

С какой ноги встанет Путин, или Как Байден грозит России катастрофой за атаку на Украину. DW Новости (20.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут  

Украина предупредила Германию о возможном росте цен на газ  

После наводнения. На что пошли в Германии ради "Золота Рейна" (фото)  