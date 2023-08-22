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В зоне лесного пожара в Греции найдены тела 18 человек

Ольга Лебедева
17 мин. назад

Найденные в отделенной местности близ границы с Турцией тела, по всей вероятности, принадлежат нелегальным мигрантам, ведутся дальнейшие поиски. За последние дни из-за пожаров проведена эвакуация жителей.

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Лесные пожары в Греции
Лесные пожары в ГрецииФото: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

В зоне лесного пожара на севере Греции обнаружены обгоревшие тела 18 человек. Возможно, речь идет о нелегальных мигрантах, заявил во вторник, 22 августа, представитель греческой пожарной службы Янис Артопойос в эфире государственного телеканала ERT. "Поскольку в близлежащих районах не сообщалось о пропавших без вести людях, проверяется информация, были ли это нелегально въехавшие в страну люди", - отметил он.

Тела найдены в хижине в отдаленной сельской местности к югу от деревни Авантас в национальном парке Дадия, где уже несколько дней бушуют лесные пожары. Через этот район на границе с Турцией проходит один из известных маршрутов нелегальной миграции. Не исключаются и другие жертвы, ведутся дальнейшие поиски, отмечается далее.

Число погибших достигло 20

Кроме того, утром во вторник в зоне лесного пожара найдено еще одно тело - предположительно, также нелегального мигранта. Накануне жертвой огня стал пастух, пытавшийся переправить животных в безопасное место. Тем самым число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 20.

В общей сложности в Греции насчитывается не менее пяти крупных очагов пожаров, которые не взяты под контроль, один из них - в портовом городе Александруполис на северо-востоке страны. "Масштабы пожаров в Александруполисе превосходят любые механизмы пожаротушения", - заявил представитель пожарной охраны в интервью телеканалу Skai.

Мицотакис: Приоритетом является спасение людей

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первостепенное значение имеет спасение людей и лишь затем - имущества и окружающей среды. Он сообщил, что за последние дни вблизи всех очагов лесных пожаров эвакуированы жители большого числа населенных пунктов, речь идет о мере предосторожности. Быстрая эвакуация прошла успешно, добавил Мицотакис.

Черные облака дыма окутали и столицу Греции. В 15 км от Афин разгорелся пожар в населенном пункте Аспропиргос, где горят крупные мусорные свалки, индустриальные помещения и большое число автомобильных шин.

В июле масштабные лесные пожары бушевали на греческом острове Родос, эвакуированы были тысячи человек, включая туристов. Пожары вспыхнули на Родосе из-за сильной жары и засухи. Лесные пожары в последние недели также охватили Канаду, канарский остров Тенерифе и другие регионы.

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